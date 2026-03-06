Vietnam y Reino Unido cooperan para desarrollar mercado de derivados de materias primas

Hanoi (VNA) – Vietnam y el Reino Unido están fortaleciendo su cooperación para impulsar el desarrollo de un moderno mercado de derivados de materias primas, considerado un componente clave en la hoja de ruta del país indochino para construir un Centro Financiero Internacional.

El embajador del Reino Unido en Vietnam, Iain Frew, habla en el evento. (Foto: nhandan)



La Embajada del Reino Unido en Hanoi y el Consulado General británico en Vietnam, en coordinación con el grupo de consultoría Boston (BCG), organizaron el 5 de marzo en esta capital una sesión de fortalecimiento de capacidades en el marco de la iniciativa UK–Vietnam Growth Gateway para debatir estrategias destinadas a desarrollar un mercado de derivados transparente y conectado a nivel mundial.



Al inaugurar el evento, el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirmó que Vietnam aspira a establecer un centro financiero internacional capaz de conectar los mercados regionales y globales, en el que la negociación de derivados desempeñe un papel importante para mejorar la transparencia del mercado, apoyar a las empresas en la gestión de los riesgos de precios y atraer flujos de inversión internacional.



Señaló que el Gobierno ha emitido el Decreto No. 330/2025/ND-CP que regula el establecimiento y funcionamiento de las bolsas de productos dentro del Centro Financiero Internacional de Vietnam, introduciendo un marco jurídico flexible alineado con las prácticas internacionales y estableciendo un modelo de cámara de compensación independiente para fortalecer la gestión de riesgos y la seguridad del sistema.



El mercado de derivados de Vietnam registró alrededor de 1,54 millones de contratos negociados en 2025, un aumento de más del 34 % interanual, con un valor total de transacciones estimado en más de 1,9 cuatrillones de VND, lo que refleja una mejora de la liquidez. Sin embargo, el vínculo entre la negociación de derivados y el mercado físico nacional de materias primas sigue siendo limitado.



Para abordar esta cuestión, Vietnam planea poner a prueba la negociación de materias primas físicas en bolsas para varios productos clave, con el fin de formar precios de referencia nacionales y aumentar la influencia del país en la fijación de precios en los mercados globales.



El programa incluyó cuatro sesiones temáticas que abordaron las tendencias del mercado mundial de materias primas y derivados, modelos de desarrollo y experiencias internacionales. Los debates también examinaron la estructura del mercado, incluidos los modelos de bolsas, los mecanismos de compensación, los marcos jurídicos y las carteras de productos adecuadas para Vietnam.



Los participantes destacaron la importancia de reforzar la gestión de riesgos y la supervisión del mercado, al tiempo que se promueve la cooperación internacional para atraer a inversores globales y miembros comerciales, con el fin de impulsar la liquidez del mercado.

En el marco del programa Growth Gateway, el Gobierno del Reino Unido, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y BCG han llevado a cabo estudios comparativos, formación profesional y conexiones con las principales bolsas, cámaras de compensación y proveedores tecnológicos del país europeo.



El Reino Unido alberga instituciones reconocidas a nivel mundial como la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), ICE Futures Europe y GMEX Group, cuyos sistemas de gobernanza y compensación son ampliamente considerados estándares globales.



El embajador del Reino Unido en Vietnam, Iain Frew, elogió al Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en particular a la Agencia de Supervisión y Desarrollo del Mercado Interno, por estudiar estándares internacionales y promover reformas institucionales para apoyar el mercado de derivados de materias primas.



Expresó su confianza en que Vietnam tiene un gran potencial para convertirse en un atractivo centro regional de comercio de materias primas y derivados, reafirmando el compromiso de Londres de apoyar a la nación indochina en la construcción de un centro financiero internacional y de un mercado moderno y transparente de materias primas./.