Vietnam y Paraguay fortalecen la amistad y la cooperación bilateral

Buenos Aires (VNA) – Vietnam siempre otorga gran importancia a sus relaciones con Paraguay, un socio relevante en América Latina y miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), afirmó la embajadora de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay y Uruguay, Ngo Minh Nguyet.

La embajadora de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay y Uruguay, Ngo Minh Nguyet. (Foto: VNA)





En una entrevista concedida a la VNA en Buenos Aires, antes de su viaje a Asunción para participar el 11 de diciembre en la ceremonia conmemorativa por el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1995-2025), la jefa de la misión diplomática subrayó que Vietnam y Paraguay comparten similitudes históricas en la lucha por la independencia, la defensa nacional y el desarrollo socioeconómico.



Asimismo, valoró positivamente la evolución de los vínculos de amistad a lo largo de las últimas tres décadas.



Ngo Minh Nguyet destacó el apoyo del pueblo paraguayo a la causa de independencia y desarrollo de Vietnam, y afirmó que el reciente encuentro entre el presidente vietnamita Luong Cuong y el mandatario paraguayo Santiago Peña, al margen de las últimas sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, constituye una muestra clara de los lazos de solidaridad y cooperación entre ambas naciones.



La embajadora informó que Paraguay figura entre los 10 socios comerciales más importantes de Vietnam en América Latina.



En 2024, el intercambio comercial bilateral superó los 233 millones de dólares, un aumento del 22% respecto a 2023, con exportaciones vietnamitas por 115 millones e importaciones por 118 millones.



En los primeros diez meses de 2025, la cifra alcanzó casi 146 millones. Vietnam exporta principalmente teléfonos, calzado, confecciones, neumáticos y productos electrónicos, mientras importa soja, harina cárnica, algodón, carne vacuna congelada y maíz.



Añadió que Paraguay respalda el pronto inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Vietnam, y expresó el interés del país sudamericano en ampliar la cooperación en los sectores agroindustrial, agrícola y textil, así como en la apertura del mercado vietnamita a sus productos.



Según la diplomática, el potencial de colaboración económica, comercial y de inversión entre ambas partes sigue siendo amplio y requiere mayores esfuerzos para generar avances significativos en la etapa venidera.



La embajadora enfatizó también la necesidad de impulsar los intercambios culturales y entre pueblos, además de fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.



Paraguay es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina gracias a su estabilidad macroeconómica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), su Producto Interno Bruto (PIB) registró en 2024 un aumento del 4,3 %, ubicándose entre los más altos de la región./.