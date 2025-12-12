Vietnam y Paraguay amplían cooperación económica, comercial y cultural

Asunción (VNA) – La Embajada de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay, en coordinación con la Cónsul Honoraria de Vietnam en Asunción, María Del Carmen Pérez, celebró el la víspera el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La embajadora Ngo Minh Nguyet, junto con el ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, la cónsul honoraria de Vietnam, María Del Carmen Pérez, y otros delegados. Foto: VNA.

Al intervenir en la ceremonia en Asunción, que contó con la presencia del ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, la embajadora Ngo Minh Nguyet destacó que desde el establecimiento oficial de vínculos bilaterales el 30 de mayo de 1995, la amistad y la cooperación entre Vietnam y Paraguay han registrado avances constantes.

Pese a la distancia geográfica, ambas naciones comparten múltiples similitudes, son economías dinámicas y cuentan con una población resiliente, además de fortalezas notables en el sector agropecuario, dijo.

La embajadora expresó su satisfacción por la amplia participación de representantes paraguayos en la ceremonia, desde autoridades gubernamentales hasta empresas de los sectores agrícola y de telecomunicaciones, así como del ámbito académico, lo que refleja el potencial diverso de cooperación entre los dos países.

Elogió los logros de Paraguay en la modernización agrícola, especialmente en ganadería y en el desarrollo de energías sostenibles, destacando que el 97% de la electricidad del país proviene de fuentes renovables.

Subrayó además que Vietnam, una de las economías de más rápido crecimiento en Asia, está en condiciones de convertirse en un socio estratégico para apoyar a Paraguay en su proyección hacia los mercados regionales.

Con miras al futuro, la embajadora señaló que aún existe amplio margen para profundizar la cooperación en comercio e inversión, ya que las fortalezas de Vietnam en la producción de bienes electrónicos pueden complementar las ventajas de Paraguay en los ámbitos agrícola y energético.

También instó a aprovechar los mecanismos del Mercosur, del cual Paraguay es miembro, así como las plataformas multilaterales para consolidar la cooperación bilateral.

En esta ocasión, la jefa de la misión diplomática vietnamita reconoció especialmente el papel de la Cónsul Honoraria María Del Carmen Pérez en la promoción de los vínculos bilaterales y en la organización del acto conmemorativo del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

En el marco de su visita a Asunción, Ngo Minh Nguyet también mantuvo un encuentro de trabajo con la directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nimia Da Silva Boschert, para intercambiar medidas destinadas a impulsar la cooperación política, económica y comercial, particularmente en foros multilaterales y regionales como las Naciones Unidas y el Mercosur.

Mientras tanto, durante su reunión con la embajadora vietnamita, el secretario general del Partido Comunista de Paraguay (PCP), Najeeb Amado, informó sobre los preparativos para el Congreso del Partido previsto para mayo de 2026 y expresó el deseo de fortalecer el intercambio de experiencias y cursos de formación teórica con el Partido Comunista de Vietnam.

Asimismo, valoró la lucha por la independencia del pueblo vietnamita y los logros socioeconómicos alcanzados en el proceso de Renovación (Đổi Mới).

En declaraciones a la VNA sobre las relaciones entre Vietnam y Paraguay, el ministro Viveros destacó los avances obtenidos por ambos países, especialmente en el diálogo político y en la cooperación práctica que aporta beneficios mutuos.

El comercio bilateral ha mantenido un crecimiento estable, mientras que los intercambios culturales y académicos, aunque modestos, han contribuido a promover el entendimiento mutuo, agregó.

El ministro señaló además que las perspectivas de cooperación son muy amplias, particularmente en los sectores comercial y cultural, al tiempo que resaltó que la experiencia de Vietnam en el desarrollo turístico podría servir de referencia útil para Paraguay.

“Vietnam es hoy uno de los mayores importadores de acero a nivel mundial, un rubro en el que Paraguay posee ventajas competitivas. Actualmente, Paraguay exporta a Vietnam carne bovina, algodón, soja y maíz, e importa calzado, neumáticos y productos electrónicos de origen vietnamita”, añadió.

Viveros consideró que aún existen numerosas oportunidades sin explotar en los sectores alimentario, de tecnología agrícola y telecomunicaciones, energía renovable y procesamiento.

También señaló que ambas partes pueden fortalecer los intercambios académicos, becas y actividades artísticas, contribuyendo así a profundizar el entendimiento entre los pueblos de ambos países./.