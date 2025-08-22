Báo Ảnh Việt Nam

Vietnam y Panamá avanzan hacia una cooperación sustantiva y eficaz

El embajador vietnamita Nguyen Van Hai entrega cartas credenciales al presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero, en el marco del 50º aniversario de relaciones Vietnam-Panamá.

Ciudad de México (VNA)- El embajador de Vietnam en México y concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai, presentó el 20 de agosto (hora local) las cartas credenciales al presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero.

El embajador de Vietnam en México y Panamá, Nguyen Van Hai, presenta las cartas credenciales al presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero. Foto: VNA

 

El acto reviste gran importancia en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Panamá (28 de agosto de 1975- 2025).

En la ceremonia, el presidente panameño José Raúl Mulino transmitió sus saludos a los máximos dirigentes de Vietnam y felicitó al embajador Nguyen Van Hai por asumir oficialmente su cargo en Panamá, y al mismo tiempo expresó su confianza en que el diplomático contribuirá activamente a llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo.

El mandatario panameño elogió los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam en los últimos años, considerándolos una base sólida para impulsar una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa.

El embajador de Vietnam en México y Panamá, Nguyen Van Hai, presentó copia de sus cartas credenciales al canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. Foto: VNA

 

Afirmó que el Gobierno panameño otorga gran importancia al impulso de la amistad tradicional y la cooperación con Vietnam, y también manifestó su convicción de que los lazos bilaterales continuarán fortaleciéndose, en particular en los ámbitos de economía, comercio, logística, transporte marítimo y colaboración en foros internacionales.

Por su parte, el embajador Nguyen Van Hai expresó su honor de recibir el encargo del Partido y del Estado de Vietnam como puente de amistad y cooperación multilateral con Panamá, al tiempo que reafirmó su compromiso de esforzarse al máximo para promover más las relaciones bilaterales más profundas, prácticas y eficaces.

Con anterioridad, el diplomático vietnamita presentó una copia de las cartas credenciales al canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez.

Con motivo de este aniversario, ambas partes reafirmaron su determinación de organizar en Hanoi y Ciudad de Panamá diversas actividades conmemorativas por los 50 años de relaciones diplomáticas, tales como exposiciones fotográficas y documentales, seminarios, programas de intercambio cultural y artístico, así como foros de conexión empresarial, con el fin de consolidar el entendimiento mutuo, la solidaridad y ampliar la cooperación bilateral.

Durante cinco décadas, los vínculos Vietnam-Panamá se han mantenido y desarrollado en múltiples esferas. Ambos países cooperan y se apoyan de manera regular en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, al tiempo que impulsan el comercio bilateral.

Panamá constituye una puerta de entrada estratégica para que los productos vietnamitas accedan a los mercados de Centroamérica y el Caribe./.

