Vietnam y Panamá avanzan hacia una cooperación sustantiva y eficaz

Ciudad de México (VNA)- El embajador de Vietnam en México y concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai, presentó el 20 de agosto (hora local) las cartas credenciales al presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero.

El embajador de Vietnam en México y Panamá, Nguyen Van Hai, presenta las cartas credenciales al presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero. Foto: VNA

El acto reviste gran importancia en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Panamá (28 de agosto de 1975- 2025).

En la ceremonia, el presidente panameño José Raúl Mulino transmitió sus saludos a los máximos dirigentes de Vietnam y felicitó al embajador Nguyen Van Hai por asumir oficialmente su cargo en Panamá, y al mismo tiempo expresó su confianza en que el diplomático contribuirá activamente a llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo.

El mandatario panameño elogió los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam en los últimos años, considerándolos una base sólida para impulsar una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa.

El embajador de Vietnam en México y Panamá, Nguyen Van Hai, presentó copia de sus cartas credenciales al canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. Foto: VNA

Afirmó que el Gobierno panameño otorga gran importancia al impulso de la amistad tradicional y la cooperación con Vietnam, y también manifestó su convicción de que los lazos bilaterales continuarán fortaleciéndose, en particular en los ámbitos de economía, comercio, logística, transporte marítimo y colaboración en foros internacionales.