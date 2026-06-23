Vietnam y Palestine impulsan relaciones tradicionales y cooperación amistosa

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ratificó hoy el firme respaldo del Partido, el Estado y el Parlamento del país indochino a la causa justa del pueblo de Palestina.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al embajador palestino Saadi Salama. (Foto: VNA)





Al recibir en Hanoi al embajador de Palestina, Saadi Salama, quien le efectuó una visita de despedida al concluir su misión diplomática en el país, el titular del Legislativo reafirmó que, dentro de sus capacidades, Vietnam está siempre dispuesto a apoyar a Palestina.



Enfatizó que la Asamblea Nacional de Vietnam respalda activamente al Gobierno, los ministerios y las localidades en el fomento de la cooperación multisectorial con la nación árabe, lo cual contribuye a consolidar los lazos históricos de amistad mutua.



Thanh Man felicitó al diplomático palestino por culminar con éxito su gestión y su rol como decano del cuerpo diplomático acreditado en Vietnam, destacando su profundo conocimiento sobre la historia y la cultura vietnamitas, así como su papel de puente en el fortalecimiento de los nexos bilaterales.

Felicitó además al Estado y al pueblo palestinos por la exitosa organización de las recientes elecciones locales, un acontecimiento de gran relevancia para la consolidación de la unidad y la construcción nacional en el futuro, al tiempo que expresó su confianza en que el embajador continuará aportando al avance de los vínculos bilaterales y al intercambio de experiencias legislativas y de supervisión entre ambos parlamentos.



Por su parte, Saadi Salama expresó su gratitud por el apoyo invariable del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional de Vietnam a la lucha de su pueblo por la independencia, calificando esta postura como una fuente de inspiración profunda y significativa.



El diplomático transmitió los saludos del presidente del Consejo Nacional (Parlamento) de Palestina a Tran Thanh Man y valoró altamente la participación de Vietnam en el Consejo de Paz para la Franja de Gaza. Expresó su convicción de que la contribución del país indochino apoyará de manera positiva la reconstrucción de esa zona y la búsqueda de una solución duradera y sostenible basada en el principio de los dos Estados.



El embajador palestino, quien manifestó su honor por haber estado vinculado durante más de 40 años con la nación y el pueblo de Vietnam, aseguró que mantendrá un afecto especial hacia este país en cualquier posición que ocupe en el futuro, con el deseo de que la nación del Sudeste Asiático coseche nuevos éxitos en su desarrollo socioeconómico y continúe promoviendo la cooperación con Palestina y el mundo árabe en general./.