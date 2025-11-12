Vietnam y Países Bajos refuerzan la cooperación marítima y aérea

Hanoi (VNA) – El viceministro de Construcción de Vietnam, Nguyen Xuan Sang, se reunió el 10 de noviembre en Hanoi con la ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, Aukje de Vries, con el propósito de profundizar la colaboración entre los dos países en los sectores marítimo y aeronáutico.

Dirigentes de la Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam y de la empresa STC B.V. (STC Next) firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de capacitación en el ámbito marítimo. Foto: nhandan.vn

Durante el encuentro, Nguyen Xuan Sang subrayó que, gracias a las sólidas relaciones diplomáticas entre ambos países y a las crecientes necesidades de integración y desarrollo de Vietnam, existe un amplio margen para ampliar la cooperación en múltiples ámbitos, especialmente en transporte y construcción.

En el sector aéreo, Vietnam y los Países Bajos han firmado un acuerdo de transporte aéreo y su protocolo enmendado, además de ser partes del Acuerdo Integral de Transporte Aéreo ASEAN-UE. Sin embargo, actualmente no existen vuelos directos entre ambos países, a pesar del gran potencial del mercado. El tráfico de pasajeros superó los 122.000 en 2024 y, para el tercer trimestre de 2025, se había recuperado hasta alcanzar el 86% del nivel del año anterior.

Nguyen Xuan Sang propuso que los Países Bajos apoyen a las aerolíneas de ambas naciones para abrir pronto una ruta aérea directa. También pidió una mayor cooperación en el suministro de equipos destinados a la gestión del tráfico aéreo y a la operación aeroportuaria.

En el ámbito marítimo y de vías navegables interiores, Vietnam y los Países Bajos firmaron en 2002 un acuerdo de reconocimiento mutuo de los certificados de competencia de la gente de mar conforme al Convenio STCW.

Además, suscribieron un acuerdo entre el grupo de reguladores y socios del transporte fluvial de Vietnam y el Programa de Socios para Negocios Internacionales Vietnam-Países Bajos (PIB VINWAP), con el apoyo del Gobierno neerlandés, para impulsar la cooperación en vías navegables interiores, transporte marítimo y desarrollo portuario durante el período 2019-2020.

El viceministro destacó que Vietnam, como país costero con un gran potencial portuario, puede beneficiarse enormemente de la cooperación con los Países Bajos, líder mundial en transporte marítimo y sistemas de vías navegables interiores.

Invitó a los inversores neerlandeses a explorar oportunidades en puertos clave como Lach Huyen, Cai Mep-Thi Vai, Lien Chieu y Tran De, y pidió apoyo para la capacitación de recursos humanos en los sectores marítimo y aeronáutico.

Asimismo, solicitó el intercambio de experiencias en el desarrollo de puertos sostenibles e inteligentes, así como la promoción del uso de combustibles limpios en el transporte fluvial.

Vietnam considera el desarrollo de infraestructura, la reforma institucional y la capacitación de recursos humanos como tres pilares estratégicos fundamentales, con la infraestructura de transporte como elemento clave. Actualmente, los sectores ferroviario, marítimo y aeronáutico figuran entre las principales prioridades de inversión.

Expresó su esperanza de que los Países Bajos sigan apoyando a Vietnam y mantengan una cooperación estrecha en foros internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Por su parte, Aukje de Vries destacó el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales, señalando que Vietnam se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de los Países Bajos en Asia, mientras que los Países Bajos continúan siendo el mayor inversor de la Unión Europea en Vietnam.

Afirmó que numerosas empresas neerlandesas están interesadas en expandir sus inversiones, especialmente en logística, puertos marítimos y aviación.

Las compañías neerlandesas están dispuestas a invertir en Vietnam, incluidos proyectos como el puerto de Lien Chieu y zonas industriales, añadió De Vries, expresando su confianza en que la cooperación bilateral seguirá creciendo y aportará beneficios mutuos.

Durante la reunión, ambas partes también exploraron oportunidades concretas de colaboración en construcción naval, desarrollo portuario y formación, y acordaron mantener un diálogo activo para acelerar los proyectos conjuntos en los sectores marítimo y aeronáutico en un futuro próximo./.