Vietnam y ONU Turismo amplían cooperación

Hanoi (VNA) – El ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Nguyen Van Hung, realizó una visita de trabajo a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo), como parte de su participación en la Conferencia Mundial sobre Política Cultural y Desarrollo Sostenible en España.

El ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Nguyen Van Hung, realizó una visita de trabajo a la Organización Mundial del Turismo. (Fuente: VNA)

En la reunión con Beka Jakeli, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de ONU Turismo, Van Hung destacó el interés de Vietnam en fortalecer la cooperación con esa entidad, proponiendo la directriz de cooperación y enfatizando la utilización óptima de los recursos disponibles para lograr los mejores resultados.

El funcionario manifestó su agradecimiento a esa agencia de Naciones Unidas por colaborar estrechamente con Vietnam en la organización exitosa de la primera Conferencia Internacional sobre Turismo Rural en diciembre de 2024 en la provincia central de Quang Nam, lo que potenció la similitud en las políticas y enfoques, dando lugar a actividades conjuntas específicas para desarrollar el turismo vinculado a la agricultura, zonas rurales y agricultores.

Especialmente, la orientación y deseo de promover las marcas de turismo rural vietnamitas, incluidas las designaciones de Aldeas Turísticas Excelentes reconocidas por ONU Turismo, están estrechamente vinculadas con las tendencias mundiales de turismo verde y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible de los países y la comunidad internacional.

En esta ocasión, Van Hung compartió la experiencia de Vietnam en la Conferencia Mundial sobre Política Cultural y Desarrollo Sostenible respecto al modelo que integra turismo y cultura orientado hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la ONU en el Patrimonio Mundial Natural y Cultural Complejo Paisajístico de Trang An en la provincia de Ninh Binh, que ha sido reconocido y valorado positivamente por la comunidad internacional, con varios países interesados en estudiar y aplicar el modelo.

Afirmó que Vietnam ha superado las dificultades y desafíos sin precedentes causados por la pandemia de la COVID-19 y ha alcanzado un crecimiento impresionante, con la meta de recibir entre 22 y 23 millones de turistas internacionales en 2025. El turismo se ha convertido en un punto brillante en el panorama económico y en una industria clave para el país indochino.

Por su parte, Beka Jakeli informó que los altos dirigentes de ONU Turismo valoran el papel y la contribución de Vietnam en este mecanismo multilateral y destacó que desde que el país indochino se unió a la Organización Mundial del Turismo (predecesora de ONU Turismo) en 1981, ha demostrado ser un miembro activo y responsable, con la organización regular de eventos importantes de la industria del ocio.

Especialmente, en diciembre de 2024, Vietnam realizó con éxito dos eventos importantes de ONU Turismo, a saber la segunda Reunión Anual de la Red Mundial de las Mejores Aldeas Turísticas y la primera Conferencia Internacional sobre Turismo Rural, estableciendo orientaciones y prioridades globales para el turismo rural, lo que ha favorecido el desarrollo del turismo comunitario, contribuyendo a la transformación rural y la creación de empleos sostenibles, especialmente para las mujeres, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible del Programa 2030.

Sobre las orientaciones futuras de cooperación, ambas partes discutieron la ampliación de la colaboración en áreas clave como turismo médico y cuidado de la salud; la planificación turística tras la reorganización administrativa en Vietnam; la promoción turística aprovechando los avances tecnológicos; y la cooperación en la investigación y revisión de la Ley de Turismo./.