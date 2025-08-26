Vietnam y Nueva Zelanda profundizan la cooperación integral por 50 años de nexos

Wellington (VNA)- Una delegación de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su jefe Le Tan Toi, visitó Nueva Zelanda con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



El presidente de la Cámara de Representantes neozelandesa, Gerry Brownlee (quinto desde la derecha), y la delegación de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam. Foto: VNA



Durante la visita, del 21 al 23 de agosto, la delegación se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes neozelandesa, Gerry Brownlee; sostuvo conversaciones con el titular de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio, Tim Van de Molen; trabajó con el Grupo Parlamentario de Amistad de Nueva Zelanda, Asia del Sur y Sudeste Asiático; y mantuvo intercambios con el viceministro de Defensa, Richard Schmidt, y el Director General del Departamento de Asia Meridional y Sudeste Asiático del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Los líderes de Nueva Zelanda valoraron positivamente la visita y ratificaron su deseo de fomentar la cooperación con Vietnam, especialmente en los ámbitos de defensa y seguridad, en un contexto mundial cada vez más complejo.



Gerry Brownlee también expresó su deseo de que su próxima visita a Vietnam a finales de agosto contribuya a estrechar la relación de Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El jefe de la delegación, Le Tan Toi, subrayó que Vietnam otorga gran importancia a la relación con Nueva Zelanda y valoró el desarrollo positivo de los lazos bilaterales, especialmente en áreas como defensa, seguridad, comercio e inversión.



Propuso que ambas partes aceleren la construcción y aprobación de un Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral para el período 2025-2030.



Ambas partes acordaron incrementar los intercambios y visitas de alto nivel entre los dos países, con el objetivo de consolidar la confianza política y generar impulso para la cooperación en sectores como el comercio, la inversión, el turismo y el intercambio cultural.



Se comprometieron a aumentar el valor de intercambio comercial bilateral a los tres mil millones de dólares para 2026 y expresaron su interés en establecer vuelos directos entre ambos países para fomentar las actividades económicas y los intercambios.



Vietnam solicitó a Nueva Zelanda facilitar la entrada de productos agrícolas como lichis, longans y pomelos en el mercado neozelandés, y continuó apoyando la cooperación técnica en áreas como agricultura, cambio climático, salud e innovación.



En el ámbito de defensa, ambas partes acordaron impulsar la cooperación en la formación de fuerzas de mantenimiento de la paz, la industria de defensa, y continuar con los diálogos de defensa a nivel ministerial.



La delegación también visitó la Embajada de Vietnam en Nueva Zelanda. El embajador Phan Minh Giang informó sobre las actividades diplomáticas y la comunidad de connacionales en el país.



Tan Toi reconoció los esfuerzos del personal de la embajada y la comunidad vietnamita, alentando a mantener vivas las tradiciones culturales y contribuir al desarrollo de Vietnam./.