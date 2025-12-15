Vietnam y Nepal buscan impulsar una cooperación más profunda y sustantiva

Hanoi (VNA) – Vietnam y Nepal deben seguir fortaleciendo su estrecha coordinación y aprovechar eficazmente el potencial y las ventajas de cada parte para promover una cooperación más profunda y sustantiva en diversos ámbitos, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, recibe al embajador no residente de Nepal en Vietnam, Dhan Bahadur Oli. (Fuente: VNA)

Al recibir al embajador no residente de Nepal en Vietnam, Dhan Bahadur Oli, en Hanoi el 13 de diciembre, Hoai Trung felicitó al diplomático por la presentación de sus cartas credenciales al presidente del Estado, Luong Cuong, con lo cual inició oficialmente su mandato en Vietnam.

El ministro valoró la amistad tradicional de larga data y la cooperación multifacética entre Vietnam y Nepal, subrayando que 2025 marcará el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Expresó su satisfacción por la evolución positiva de los vínculos bilaterales en los últimos años, especialmente tras la visita oficial a Nepal de la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan en agosto de 2025.

Hoại Trung destacó que las similitudes culturales y religiosas entre ambos países, en particular el budismo, así como sus posturas comunes sobre asuntos regionales e internacionales, constituyen una base importante y un sólido vínculo que fortalece la amistad entre ambos pueblos.

Sugirió que el embajador impulse la conectividad entre ministerios, sectores, empresas y asociaciones de los dos países mediante intercambios de delegaciones o la organización de foros de diálogo en línea para fomentar el entendimiento mutuo, y que trabaje hacia el establecimiento temprano de un mecanismo de consultas entre los ministerios de Relaciones Exteriores.

Asimismo, subrayó la necesidad de considerar la negociación y firma de acuerdos importantes para crear un marco estable de cooperación, incluidos los relativos al comercio y la inversión; establecer la cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Nepal; y alentar a las aerolíneas a abrir vuelos directos o chárter entre ambos países.

En esta ocasión, el canciller también instó al embajador y al Gobierno de Nepal a prestar atención y crear condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Nepal pueda vivir, estudiar y hacer negocios.

Por su parte, Dhan Bahadur Oli compartió una visión general de la situación actual de Nepal, señalando que su país está realizando esfuerzos para estabilizar la situación con miras a la celebración de elecciones a principios de 2026.

Indicó que el Gobierno y el pueblo de Nepal se esfuerzan por alcanzar los objetivos de desarrollo socioeconómico y aspiran a salir del grupo de países menos adelantados para 2027.

El embajador enfatizó que los líderes nepaleses conceden gran importancia a las relaciones con Vietnam y desean aprender de su experiencia y modelos de desarrollo en el ámbito socioeconómico y de la integración internacional.

Afirmó que elaborará planes concretos para promover la cooperación bilateral en comercio, inversión, energía, ciencia y tecnología, cultura, turismo, educación y formación, así como en los intercambios entre pueblo a pueblo.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales, en particular en las candidaturas a importantes órganos de las Naciones Unidas.

Hoai Trung deseó al embajador de Nepal un mandato exitoso y expresó su confianza en que, con su experiencia, cumplirá satisfactoriamente sus funciones y contribuirá a fortalecer aún más la amistad tradicional entre Vietnam y Nepal./.