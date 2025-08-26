Vietnam y Nepal buscan estrechar su cooperación en múltiples áreas

Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió con el presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, y con el primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, durante su visita oficial a ese país los días 24 y 25 de agosto.



La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reúne con el presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel (Fuente: VNA)



Durante los encuentros, Vo Thi Anh Xuan destacó que esta visita ofrece una valiosa oportunidad para revisar el estado actual de las relaciones bilaterales y trazar nuevas líneas de cooperación. Reafirmó la importancia de la amistad tradicional entre Vietnam y Nepal, y agradeció el continuo apoyo del país himalayo durante la lucha vietnamita por la independencia y reunificación, así como en su proceso actual de desarrollo y consolidación nacional.



También felicitó al Gobierno y al pueblo nepalí, bajo el liderazgo de sus máximas autoridades, por los avances socioeconómicos logrados, y elogió la participación activa del país en foros multilaterales, especialmente en las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Expresó su confianza en que Nepal logrará su objetivo de convertirse en una nación de ingresos medios para 2030.



Por su parte, las autoridades nepalíes felicitaron a Vietnam por su 80.º Día Nacional (2 de septiembre) y resaltaron el cariño y respeto del pueblo nepalí hacia el país. Mostraron su admiración por la visión del Presidente Ho Chi Minh, así como por la lucha vietnamita por la liberación nacional y por los notables logros alcanzados durante casi cuatro décadas de reformas (Doi Moi).



Consideraron a Vietnam como un ejemplo exitoso de desarrollo socioeconómico e integración internacional, y expresaron su interés en aprender del modelo vietnamita de economía de mercado con orientación socialista.



Ambas partes coincidieron en establecer directrices clave para la relación bilateral en el futuro, con el fin de fortalecer la cooperación en los ámbitos político, económico, comercial, inversionista, cultural, turístico y en los intercambios entre pueblos.



Subrayaron que ambas naciones al comparten profundos lazos culturales y religiosos, especialmente a través del budismo, y señalaron que cada año muchas delegaciones vietnamitas visitan Nepal con fines espirituales, particularmente a Lumbini, lugar sagrado del budismo. Consideraron este vínculo una base sólida para ampliar la cooperación en cultura, turismo e intercambios entre personas, y propusieron que las aerolíneas de ambos países estudien la posibilidad de abrir una ruta aérea directa.



La vicepresidenta afirmó que es necesario revisar y activar los mecanismos de cooperación existentes, además de acelerar la firma de nuevos acuerdos que sienten las bases para una colaboración más amplia en áreas como la economía, comercio, inversión, cultura, deportes, turismo y vínculos entre pueblos.



Propuso también reforzar la confianza política mediante el intercambio regular de delegaciones y contactos de alto nivel, promover activamente el comercio, la inversión y el turismo, e incentivar a las empresas de ambos países a explorar oportunidades en sectores de interés común./.