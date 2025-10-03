Vietnam y Mongolia promueven relaciones de cooperación

Ulán Bator (VNA) En el marco de su visita de trabajo en Mongolia, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Quang Phuong, sostuvo conversaciones con su homólogo anfitrión Bukhchuluun Purevdorj.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Quang Phuong, y su homólogo de Mongolia Bukhchuluun Purevdorj. (Fuente: VNA)



En el encuentro efectuado el 1 de octubre en esta capital, Bukhchuluun Purevdorj destacó la importancia del viaje de Tran Quang Phuong que se lleva a cabo cuando ambos países conmemoran un año del establecimiento de la asociación integral bilateral y contribuirá a promover aún más la cooperación bilateral, incluida la parlamentaria.



Valoró la política exterior de Vietnam, que siempre respeta las relaciones con sus amigos y socios tradicionales; al mismo tiempo, afirmó que Mongolia siempre ha apoyado a la nación indochina durante su guerra de independencia y el proceso actual de desarrollo.



El visitante reiteró que ambos países siempre han sido amigos y socios importantes en el proceso de materialización de los objetivos de desarrollo de cada uno.



Las dos partes resaltaron que las relaciones de cooperación se encuentran en su mejor etapa después de 70 años del establecimiento de los nexos diplomáticos y se están desarrollando rápido y sustancialmente tras la formación de la asociación integral.

Acordaron continuar cooperando estrechamente para implementar y concretar los acuerdos entre los altos líderes de los dos países durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y en ese entonces presidente del país, To Lam, a Mongolia en septiembre de 2024; fortalecer los intercambios y compartir experiencias en las actividades parlamentarias y experiencias legislativas; impulsar la colaboración en los campos de política, diplomacia, defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, ciencia, tecnología, agricultura, cultura, educación, turismo, intercambio entre pueblos, transporte y minerales.



Bukhchuluun Purevdorj expresó su confianza en que los Parlamentos compartan experiencias en el campo legislativo de la protección y atracción de la inversión extranjera.



La Asamblea Nacional de Mongolia está dispuesta a ser el punto focal para promover y facilitar las inversiones de las empresas vietnamitas en el país en áreas potenciales como alimentos y procesamiento de carne, remarcó.



Coincidiendo con la opinión de Bukhchuluun Purevdorj de que el valor del intercambio comercial entre los dos países no es proporcional al potencial, Tran Quang Phuong dijo que las partes tienen estructuras económicas complementarias y disponen de todas las condiciones para promover aún más la cooperación en los sectores del comercio y el procesamiento agrícola.



Vietnam está dispuesto a enviar trabajadores altamente calificados a Mongolia, así como a firmar un nuevo Acuerdo de Fomento y Protección de Inversiones entre ambas naciones, puntualizó.



Además, sugirió que promuevan aún más la cooperación en defensa y seguridad y aceleren la renovación del Memorándum de Entendimiento sobre colaboración entre las agencias legislativas, de acuerdo con el nuevo marco de la relación.



Tran Quang Phuong fue recibido además por el presidente del Parlamento anfitrión, D. Amarbayasgalan.



El funcionario del país indochino afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam coordinará estrechamente con su similar de Mongolia para promover la materialización de la asociación integral y desarrollar la relación entre los países de una manera práctica, efectiva e integral.



Formuló votos para fortalecer la cooperación sustantiva entre las dos Asambleas Nacionales y entre las comisiones especializadas, así como para incrementar la colaboración en materias de comercio e inversión, deportes, cultura y turismo, entre otros campos.



Por su parte, Amarbayasgalan afirmó que Mongolia concede importancia a las relaciones con los países del Sudeste Asiático, de los cuales Vietnam es un socio destacado.



El Parlamento de Mongolia está realizando esfuerzos para perfeccionar el sistema legal, mejorar la transparencia y crear un entorno de negocios favorable para los inversores, incluidas las empresas vietnamitas, en campos como la agricultura, la industria eléctrica, el procesamiento, la minería y la industria manufacturera, comentó.



Con anterioridad, Tran Quang Phuong se reunión con el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia-Vietnam, Judagiin Bayarmaa, se entrevistó con funcionarios y trabajadores de la Embajada de Hanoi en Ulán Bator, y visitó la Escuela Internivel No. 14 que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh, donde depositó flor en la Estatua del Tío Ho./.