Vietnam y Malasia refuerzan sus lazos con énfasis en cooperación parlamentaria y regional

Kuala Lumpur (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo conversaciones hoy aquí con el presidente del Senado de Malasia, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente del Senado de Malasia, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah. (Foto: VNA)

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con el presidente del Senado de Malasia, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah. (Foto: VNA)



Thanh Man expresó su agradecimiento por la buena acogida que el Parlamento de Malasia brindó a la delegación de alto nivel de Vietnam y a él personalmente en su primera visita al hermoso y hospitalario país.



Con motivo del Día de la Independencia de Malasia (31 de agosto) y el Día de Malasia (16 de septiembre), el titular del Legislativo felicitó los grandes logros alcanzados en todos los ámbitos por este país en los últimos tiempos, al convertirse en una de las 27 economías más competitivas del mundo.



El dirigente vietnamita también expresó solidaridad con el pueblo malasio afectado por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas, deseando que la población pronto retome la vida normal.

Reiteró la política constante del Partido y el Estado de Vietnam de valorar y desear implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral con Malasia, en beneficio de los pueblos de ambos países, contribuyendo a una Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) unida, sólida y cohesionada, y aportando activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo.



Asimismo, ratificó el respaldo de Vietnam al tema “Sostenible e Inclusivo” del Año de la ASEAN 2025 y su disposición de coordinar estrechamente con Malasia —presidente de la ASEAN 2025 y de la Asamblea Interparlamentaria (AIPA-46)— y con los demás países miembros para implementar las prioridades establecidas.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la elaboración legislativa, Thanh Man informó acerca de la enmienda constitucional, la construcción del sistema jurídico, la simplificación del aparato administrativo, la fusión de provincias y el modelo de administración local de dos niveles en Vietnam.



Valoraron de positivo el desarrollo vigoroso y los estrechos vínculos entre los dos países durante más de 50 años, destacando la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2024. En el contexto de los cambios políticos y económicos mundiales, ambas partes acordaron seguir respaldando y esforzándose aún más por impulsar las orientaciones de cooperación ya trazadas, reforzando la confianza política, promoviendo los intercambios de delegaciones, ampliando la cooperación en economía, comercio e inversión, eliminando obstáculos legales para facilitar la inversión malasia en Vietnam, desarrollando la industria Halal, colaborando en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y fomentando los intercambios pueblo a pueblo.



Asimismo, se comprometieron a intensificar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países mediante el impulso de visitas y contactos, así como la colaboración, el intercambio de experiencias, especialmente entre las comisiones especializadas de los parlamentos, los grupos parlamentarios de amistad, las parlamentarias y los jóvenes legisladores, con miras a perfeccionar el marco jurídico acorde con la nueva etapa de las relaciones bilaterales.



Las dos partes acordaron coordinar la supervisión eficaz de los acuerdos bilaterales, especialmente en la construcción del Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Malasia, incluido el contenido de cooperación interparlamentaria.



Thanh Man solicitó a Malasia que facilite las condiciones para la comunidad vietnamita residente y trabajadora en el país, así como que trate a los pescadores y barcos pesqueros vietnamitas con espíritu humanitario.



Por su parte, el funcionario anfitrión a agradeció el apoyo y respaldo del Parlamento vietnamita a su similar malasio en su presidencia de la AIPA-46 en particular y en el papel de Malasia como presidente de la ASEAN 2025 en general.



Ambas partes coincidieron en trabajar junto con los demás países de la ASEAN para construir una comunidad regional unida, inclusiva y resiliente, reafirmando el papel central de la ASEAN, especialmente en la cuestión del Mar del Este, y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.



Thanh Man invitó cordialmente al presidente del Senado de Malasia a visitar Vietnam, invitación que aceptó con agrado.



Ese mismo día, el presidente el funcionario malasio ofreció un banquete solemne en honor del presidente del Parlamento, su esposa y la delegación de alto nivel de Vietnam./.