Vietnam y Malasia refuerzan cooperación parlamentaria en el marco de la ASEAN

Hanoi (VNA) - La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Malasia y su participación en la 46.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-46) marca un importante paso para fortalecer la cooperación parlamentaria bilateral.

El embajador de Malasia en Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, concede una entrevista a la VNA. Foto: Viet Duc - VNA

Esta colaboración consolidada contribuirá de manera significativa a la materialización de la visión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, reiteró el embajador malasio en Hanoi, Dato’ Tan Yang Thai, al compartir con la prensa sus valoraciones sobre el evento y la cooperación parlamentaria bilateral.

El diplomático destacó que esta visita ocurre en un momento crucial, dado que ambos países están impulsando la implementación de su Asociación Estratégica Integral desde 2024.

La visita abre oportunidades para ampliar los intercambios parlamentarios mediante la cooperación en comités especializados, la formación conjunta y la promoción de iniciativas orientadas al desarrollo sostenible.

Malasia confía en que el acercamiento entre ambos parlamentos promoverá políticas que favorezcan la equidad y la sostenibilidad, además de abordar temas regionales prioritarios como el cambio climático, la lucha contra la trata de personas y la inversión responsable. “Los parlamentos tienen un rol esencial para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas”, afirmó.

El embajador señaló que la AIPA-46 es un espacio clave para materializar la Visión de la Comunidad ASEAN 2045. Con Malasia asumiendo la presidencia de la ASEAN y de la AIPA en 2025, se priorizan temas de inclusión y desarrollo sostenible bajo el lema: “El parlamento en la primera línea por una ASEAN inclusiva y sostenible”.

Este foro promueve que los parlamentos asuman un papel activo en la formulación y supervisión de políticas, facilitando el intercambio de buenas prácticas y fortaleciendo alianzas con el sector privado y académico para alcanzar los objetivos regionales.

Tan Yang Thai destacó la participación activa y prolongada de Vietnam en AIPA, valorando sus contribuciones en diversos mecanismos parlamentarios, como el Grupo de Mujeres Parlamentarias, el de Jóvenes Parlamentarios, el Caucus de la AIPA y el Consejo Asesor sobre Drogas Peligrosas.

Gracias a sus reformas internas y experiencia en crecimiento equitativo y resiliencia ambiental, Vietnam se perfila como un contribuyente clave en la construcción de marcos legales y mecanismos que impulsen un desarrollo inclusivo y sostenible en la región, concluyó./.