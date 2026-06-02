Vietnam y Malasia impulsan la cooperación entre localidades

Kuala Lumpur (VNA)- El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, realizó recientemente reuniones de trabajo con las autoridades del estado malasio de Penang y la administración del Puerto homónimo, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre localidades de ambos países y promover los vínculos empresariales.

El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, y el ministro principal de Penang, Chow Kon Yeow. (Foto: VNA)





Durante su encuentro con el ministro principal de Penang, Chow Kon Yeow, el embajador Dinh Ngoc Linh destacó que la cooperación entre las localidades de Vietnam y Malasia debe intensificarse aún más y convertirse en uno de los pilares prácticos de las relaciones bilaterales.



Según el diplomático, ambos países comparten numerosas similitudes en sus estrategias de desarrollo, orientadas hacia la economía digital, la economía verde, las energías sostenibles, las industrias de alta tecnología y el desarrollo inclusivo en el marco de la ASEAN.



Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la propuesta de fortalecer los vínculos entre el estado de Penang y la provincia vietnamita de Gia Lai, con vistas al establecimiento de una relación de cooperación local que podría evolucionar hacia un hermanamiento entre ambas localidades en el futuro.



El diplomático señaló que Gia Lai es la segunda provincia más extensa de Vietnam y cuenta con una población superior a los 3,5 millones de habitantes. Asimismo, destacó su posición estratégica y su importante potencial en áreas como la economía marítima, los puertos, la logística, la industria manufacturera y de procesamiento, las energías renovables, la agricultura de alta tecnología y el turismo. La provincia también está orientando su desarrollo hacia sectores emergentes como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la transformación digital y la innovación.



De acuerdo con Dinh Ngoc Linh, estas prioridades presentan importantes complementariedades con las fortalezas de Penang, especialmente en los ámbitos de la industria eléctrica y electrónica, los semiconductores, la logística y los ecosistemas de innovación. En este sentido, afirmó que la conexión entre ambas localidades abriría nuevas oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosas.



Penang, añadió, podría compartir su experiencia en la atracción de inversiones de alta tecnología, el desarrollo de parques industriales, la formación de recursos humanos especializados, la construcción de cadenas de suministro y la gestión urbana moderna.



Por su parte, Gia Lai podría convertirse en una nueva puerta de entrada para la cooperación de Penang en Vietnam, no solo en los sectores industrial y tecnológico, sino también en la agricultura de alta tecnología, el turismo, la logística, los puertos marítimos y los intercambios culturales.



Durante la reunión con el ministro principal de Penang, en la que también participaron representantes del Grupo FPT, el embajador presentó la visión de convertir a Gia Lai en un nuevo “valle tecnológico” de Vietnam, capaz de concentrar actividades relacionadas con la formación de talento digital, el desarrollo de software, la inteligencia artificial, los semiconductores, la transformación digital y las soluciones para ciudades inteligentes.



El diplomático destacó que FPT podría desempeñar un papel clave como puente entre el ecosistema tecnológico vietnamita y los socios de Penang, contribuyendo así a impulsar proyectos concretos de cooperación entre empresas, centros de investigación, universidades y administraciones locales de ambas partes.



Por su parte, Chow Kon Yeow expresó su respaldo a las propuestas planteadas por el embajador vietnamita para fortalecer la cooperación entre Penang y Gia Lai. El dirigente consideró que ambas localidades cuentan con amplias posibilidades de colaboración, especialmente en sectores como la alta tecnología, la logística, el comercio, el turismo, la educación y los intercambios entre pueblos.



Asimismo, afirmó que Penang estudiará medidas concretas para incrementar los contactos bilaterales, incluida la posibilidad de organizar visitas recíprocas destinadas a conectar a las autoridades, empresas y organismos pertinentes de ambas localidades, sentando así las bases para el establecimiento de una relación formal de cooperación en el futuro próximo.



Ese mismo día, el embajador Dinh Ngoc Linh y su delegación mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Puerto de Penang. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones sobre el potencial de cooperación en los ámbitos portuario y logístico, la integración de cadenas de suministro, el transporte de mercancías y el desarrollo de corredores comerciales entre Malasia y Vietnam.



El embajador señaló que la logística constituye uno de los sectores con mayores perspectivas de cooperación entre Penang y Gia Lai, especialmente debido a las ventajas que ofrece esta última gracias al Puerto de Quy Nhon, su red de carreteras nacionales, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas y corredores de conexión Este-Oeste.



Además, destacó que la provincia ha identificado el desarrollo de los servicios portuarios y logísticos como uno de sus principales motores de crecimiento, vinculados a las rutas que conectan el paso fronterizo internacional de Le Thanh con el Puerto de Quy Nhon, así como con los centros logísticos situados a lo largo de los corredores económicos regionales hacia Laos y Camboya./.