Vietnam y Malasia impulsan cooperación marítima

Hanoi (VNA) – En un contexto de fortalecimiento continuo de las relaciones bilaterales, elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2024, la visita oficial realizada del 22 al 25 de junio al estado de Pahang por el buque CSB 8005 de la Guardia Costera de Vietnam marca una nueva etapa en la cooperación marítima entre Vietnam y Malasia.

Representantes de la Guardia Costera de Vietnam y de la Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia (MMEA) del estado de Pahang posan para una foto conmemorativa, según la tradición de la ASEAN, en la cubierta del buque CSB 8005. Foto: VNA



Primera escala de un buque de la Guardia Costera vietnamita en el puerto de Kuantan, esta visita demuestra la voluntad de ambos países de consolidar su cooperación para garantizar la seguridad y la protección marítimas, así como contribuir a la paz y la estabilidad regionales.



Durante la ceremonia de bienvenida, Mohd Marmizi bin Md Nor, subdirector de la Agencia Marítima de Malasia (MMEA) en el estado de Pahang, destacó el honor que representa para Malasia recibir al CSB 8005 en esta primera visita. Según afirmó, como naciones marítimas, Vietnam y Malasia comparten la responsabilidad de preservar espacios marítimos seguros, protegidos y pacíficos. La visita constituye una valiosa oportunidad para fortalecer el entendimiento mutuo, intercambiar conocimientos especializados y compartir experiencias operativas con el fin de mejorar las capacidades profesionales de ambas fuerzas.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Malasia, el funcionario malasio consideró que esta visita refleja la solidez de las relaciones entre ambas instituciones y demuestra la confianza mutua y el compromiso compartido con la seguridad y la estabilidad marítimas en la región.



Asimismo, destacó el importante potencial de cooperación en ámbitos como la búsqueda y rescate, la aplicación de la ley en el mar, la formación de personal, el fortalecimiento de capacidades y la gestión de incidentes marítimos.



Por su parte, el coronel Tran Nguyen Lai, subcomandante y jefe de Estado Mayor del Comando Regional No. 4 de la Guardia Costera de Vietnam, expresó su agradecimiento por la cálida acogida brindada a la delegación vietnamita.

Recordó que las relaciones entre Vietnam y Malasia registran un desarrollo dinámico en numerosos ámbitos, especialmente en la política, la economía, la defensa y la seguridad, con una cooperación marítima cada vez más relevante.

Nguyen Lai afirmó que la Guardia Costera de Vietnam concede gran importancia a su asociación con la MMEA. Los intercambios francos y constructivos entre ambas partes reflejan, según indicó, la confianza mutua y la responsabilidad compartida frente a los crecientes desafíos en el mar. La presencia en Malasia del CSB 8005, un moderno buque de 2.400 toneladas construido íntegramente en Vietnam, representa una oportunidad para fortalecer los intercambios profesionales, fomentar el aprendizaje mutuo y consolidar la confianza entre ambas fuerzas, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.



Durante la visita, las dos partes celebraron reuniones de trabajo en profundidad sobre diversos temas de interés común, entre ellos las operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Los especialistas de ambas fuerzas compartieron experiencias relacionadas con los procedimientos operativos, los sistemas de mando y el uso de tecnologías modernas, incluidos drones y programas informáticos de planificación de operaciones de búsqueda.



En cuanto a la lucha contra la pesca INDNR, la parte vietnamita reafirmó su determinación de promover un sector pesquero sostenible. Asimismo, propuso reforzar el intercambio de información mediante una línea telefónica directa operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, para gestionar con rapidez los incidentes en el mar de manera humanitaria y profesional, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



Además de las actividades profesionales, la visita incluyó diversos eventos de intercambio y acercamiento, como encuentros deportivos amistosos, una visita a la Academia de la MMEA y un ejercicio conjunto de comunicaciones. Estas actividades contribuyeron a fortalecer los lazos de amistad y el entendimiento mutuo entre los miembros de ambas fuerzas.



Los responsables de la MMEA calificaron esta visita como un hito importante en las relaciones de cooperación entre las dos instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en el mar. Ambas partes expresaron además su esperanza de que próximamente se firme un memorando de entendimiento (MOU) sobre cooperación en materia de aplicación de la ley marítima entre los gobiernos de Vietnam y Malasia, con el objetivo de proporcionar una base jurídica sólida para las actividades conjuntas de coordinación, formación y fortalecimiento de capacidades.



Gracias a los resultados positivos obtenidos, la visita del CSB 8005 contribuye no solo a reforzar la confianza estratégica entre Vietnam y Malasia, sino también a reafirmar la voluntad común de ambos países de promover la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección marítimas en beneficio del desarrollo y la prosperidad de la ASEAN./.