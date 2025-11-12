Vietnam y las Islas Salomón fortalecen cooperación bilateral

Hanoi (VNA) El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de las Islas Salomón, Peter Shanel Agovaka, inició hoy una visita oficial a Vietnam, la primera de un canciller solomonense al país indochino, marcando un nuevo hito en las relaciones bilaterales casi tres décadas después de establecer vínculos diplomáticos.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibe al titular de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de las Islas Salomón, Peter Shanel Agovaka. (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

La visita, que se extenderá hasta el 13 de noviembre, responde a una invitación del miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.

En las conversaciones sostenidas hoy en Hanoi, ambos ministros expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de la amistad y la cooperación bilateral durante las últimas tres décadas, destacando en particular la estrecha coordinación y el mutuo apoyo en foros multilaterales, especialmente ante las Naciones Unidas (ONU).

Hoai Trung afirmó que Vietnam concede alta importancia a sus relaciones con las naciones del Pacífico Sur, entre ellas las Islas Salomón, un país con una posición geoestratégica clave y ricos recursos marinos. Valoró la política exterior de “ser amigo de todos” de las Islas Salomón y agradeció el apoyo del país a la candidatura de Vietnam para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026-2028, así como su participación en la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).

El canciller vietnamita propuso fortalecer la colaboración en comercio, inversión, agricultura, pesca, materiales de construcción y desarrollo de recursos humanos. Compartió el interés del gobierno vietnamita en el desarrollo pesquero sostenible y expresó el deseo de aumentar la cooperación con las Islas Salomón en este campo, solicitando facilidades para que empresas vietnamitas pesquen en aguas solomonenses bajo esquemas de colaboración. Afirmó que Vietnam está dispuesto a enviar expertos para apoyar a las Islas Salomón en agricultura y pesca, y a alentar a sus empresas a invertir en la construcción de plantas procesadoras de productos pesqueros para la exportación, contribuyendo a crear cadenas de suministro y valor sostenibles.

Por su parte, el ministro Peter Shanel Agovaka expresó su admiración por el notable progreso socioeconómico de Vietnam y ensalzó su papel cada vez más importante en la región Asia-Pacífico. Señaló que las Islas Salomón está ampliando activamente sus relaciones con diversos socios para servir a su desarrollo nacional sostenible y manifestó su deseo de aprender de la experiencia de Vietnam.

El titular solomonense compartió el interés de su país en aumentar la cooperación comercial e importar productos vietnamitas como el arroz y los materiales de construcción. Dio la bienvenida al éxito inicial de las empresas vietnamitas que operan en las Islas Salomón y su contribución al desarrollo del país, expresando su esperanza de que continúen invirtiendo, especialmente en infraestructura, minería, energía renovable y baterías eléctricas.

Ambos ministros convinieron en impulsar una cooperación sustancial en áreas de gran potencial como la agricultura, la pesca, la construcción, el turismo y la minería. Valoraron la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre el Marco de Cooperación entre ambos gobiernos, allanando el camino para la colaboración futura, y acordaron promover la pronta firma de un acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, así como un acuerdo de protección y promoción de inversiones y otro para evitar la doble imposición.

Al intercambiar sobre la situación internacional y regional, los cancilleres coincidieron en la creciente complejidad del panorama global y los desafíos que enfrenta el multilateralismo. Subrayaron la falta de recursos para implementar agendas globales cruciales para ambos países, como el desarrollo sostenible y la respuesta al cambio climático. En este contexto, compartieron el interés común de defender el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la ONU y organizaciones regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Foro de las Islas del Pacífico (PIF).

El ministro Agovaka reconoció el papel activo y crucial de Vietnam en la ASEAN y la región, y acogió con beneplácito la expansión de la cooperación de este bloque comunitario con las naciones del Pacífico Sur, expresando el deseo de las Islas Salomón de convertirse en observador de la ASEAN.

Los dos titulares reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, respetando el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.