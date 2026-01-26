Vietnam y Laos refuerzan su cohesión estratégica y cooperación integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo hoy conversaciones con el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, en las cuales se informaron mutuamente sobre la situación de cada país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), y el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. Foto: Thong Nhat - VNA

Los dos dirigentes intercambiaron opiniones sobre las principales orientaciones y políticas establecidas en las resoluciones de los recién concluidos Congresos Nacionales del PCV y del PPRL, la situación internacional y regional, y las direcciones para seguir fortaleciendo la relación de amistad tradicional, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambas naciones en la nueva etapa.

Ambos líderes coincidieron en que, en el contexto de una situación internacional y regional en rápida evolución, compleja e impredecible, el fortalecimiento continuo de la solidaridad, la confianza política y la coordinación estrecha entre los dos Partidos y Estados revisten una importancia particularmente significativa.

En las conversaciones oficiales. Foto: Thong Nhat - VNA

Durante las conversaciones, el secretario general To Lam expresó su alto aprecio por el hecho de que Thongloun Sisoulith elija a Vietnam como el primer país extranjero en visitar tras asumir su nuevo mandato.

Subrayó que la visita constituye un hito histórico, reflejando la consideración especial del Partido y el Estado de Laos, así como del propio dirigente laosiano, hacia las relaciones bilaterales.

El dirigente vietnamita manifestó su confianza en que la visita será un éxito y contribuirá a elevar los vínculos entre ambos países a un nuevo nivel. En esta ocasión, agradeció al Partido, al Estado y al pueblo de Laos por la cálida y respetuosa acogida brindada a la delegación de alto nivel de Vietnam durante su visita de Estado al país vecino en diciembre de 2025.

Por su parte, tras aplaudir a Vietnam por los grandes, integrales y significativos logros alcanzados a lo largo de los últimos 80 años, especialmente tras 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación), Thongloun Sisoulith felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y congratuló a To Lam por haber sido reelegido como secretario general.

Recalcó su firme convicción de que, bajo el liderazgo del PCV encabezado por To Lam, Vietnam implementará con éxito la Resolución del XIV Congreso y cumplirá sus objetivos estratégicos de desarrollo.

To Lam saludó el éxito del XII Congreso del PPRL, afirmando que este representa un nuevo hito en el desarrollo de la revolución laosiana, reflejo de la gran fuerza de la unidad nacional y de la correcta política de renovación del país.

Al enfatizar que este éxito es motivo de orgullo para el pueblo laosiano y también de alegría compartida para Vietnam, reafirmó el firme y amplio apoyo de Hanoi a la causa de construcción, renovación y defensa de la nación vecina.

Ambos dirigentes valoraron altamente la incorporación del concepto de “vinculación estratégica” al marco de las relaciones bilaterales en 2025, considerándolo un nuevo paso de desarrollo con significado estratégico a largo plazo, que crea una base política sólida para que Vietnam y Laos avancen de manera más profunda, efectiva y sostenible. También acordaron continuar concretando e implementando eficazmente los acuerdos de alto nivel y la Declaración Conjunta Vietnam–Laos.

Los dos líderes de Vietnam y Laos presenciaron la firma y entrega de documentos de cooperación entre los dos países. Foto: Thong Nhat - VNA

Los líderes coincidieron en intensificar la cooperación en áreas clave como defensa, seguridad, economía, comercio e inversión, conectividad del transporte, educación y formación, cultura, turismo, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, gobierno electrónico y transformación digital; así como en mantener una coordinación estrecha y el apoyo mutuo en foros regionales e internacionales.

Thongloun Sisoulith invitó respetuosamente al secretario general To Lam a realizar una visita a Laos en un futuro próximo.

Al término de las conversaciones, ambos dirigentes presenciaron la firma y entrega de documentos de cooperación entre los dos países./.