Vietnam y Laos reafirman su relación de cooperación integral

Vientiane (VNA)- Con motivo del 80º aniversario del Día de la Diplomacia de Laos (12 de octubre de 1945 – 2025), el embajador de Vietnam en Vientiane, Nguyen Minh Tam, encabezó hoy una delegación de funcionarios para felicitar al ministro laosiano de Relaciones Exteriores, Thongsavanh Phomvihane.

El ministro laosiano de Relaciones Exteriores, Thongsavanh Phomvihane, recibe al embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam. (Fuente: VNA)





El embajador vietnamita expresó su alegría ante los enormes, integrales y significativos logros históricos que el Partido, el Estado y el pueblo hermano de Laos han alcanzado, destacando en particular la importante contribución del sector diplomático a lo largo de los 80 años de formación y desarrollo del país.



Reafirmó su firme confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, la gestión del Gobierno y la supervisión de la Asamblea Nacional, el sector diplomático continuará alcanzando logros aún mayores, contribuyendo a elevar la posición y el prestigio del Partido y el Estado de Laos en el ámbito internacional y regional, construyendo así con éxito un país de paz, independencia, democracia, unidad y prosperidad.



Minh Tam manifestó el orgullo de Vietnam por la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos países, y reiteró el compromiso de continuar promoviendo una estrecha colaboración entre ambos ministerios en mecanismos de cooperación, diplomacia económica y foros internacionales.



El ministro Thongsavanh Phomvihane agradeció las felicitaciones de Vietnam y valoró altamente el afecto y el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores vietnamita.



Aseguró que Laos seguirá colaborando estrechamente con Vietnam para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel, impulsar proyectos estratégicos y fortalecer la cooperación en todos los ámbitos en beneficio de los pueblos de ambos países.



Durante el encuentro, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la cooperación entre los dos partidos y los dos Estados, con el objetivo de profundizar aún más la relación especial entre Vietnam y Laos./.