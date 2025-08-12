Vietnam y Laos reafirman cooperación integral en defensa y política militar

Hanoi (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, recibió hoy al teniente general Vongsone Inpanphim, viceministro de Defensa y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos, quien realiza una visita a Hanoi.

En la cita, el mandatario vietnamita afirmó que la relación de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral Vietnam-Laos constituye un valor invaluable compartido por ambos pueblos, desempeñando un papel esencial en la causa de defensa y desarrollo nacional de cada país.

Vietnam siempre recuerda con gratitud el apoyo sincero del pueblo laosiano durante la lucha por la independencia nacional y en la actual construcción y defensa de la Patria, subrayó.

El jefe de Estado destacó los resultados de las conversaciones entre los Departamentos Generales de Política de ambos Ejércitos, y enfatizó que la cooperación en defensa sigue siendo un pilar fundamental en las relaciones bilaterales, contribuyendo activamente a la estabilidad política, la seguridad regional y la implementación de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos países.

Propuso fortalecer el intercambio de experiencias en la construcción de un ejército sólido en términos políticos e ideológicos, manteniendo firmemente la dirección absoluta del Partido Comunista sobre las fuerzas armadas.

Asimismo, pidió intensificar la educación y divulgación sobre la historia y el valor de la relación especial Vietnam-Laos, especialmente en ocasión de los aniversarios del 80.º Día Nacional de Vietnam y el 50.º de la fundación de la República Democrática Popular de Laos.

Por su parte, Vongsone Inpanphim informó que esta es su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo como jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos, con el objetivo de materializar el plan de cooperación bilateral para el período 2025-2026.

De acuedo con el alto funcionario laosiano, ambos departamentos generales revisaron los resultados obtenidos en la cooperación, especialmente en formación de cuadros, trabajo político y búsqueda y repatriación de restos de combatientes voluntarios vietnamitas caídos en su país.

En esta ocasión, el presidente vietnamita expresó su sincero agradecimiento al Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo laosianos por su apoyo en la búsqueda y repatriación de restos de combatientes vietnamitas.

Vongsone Inpanphim reafirmó que, en cualquier circunstancia, el Ejército Popular de Laos seguirá codo a codo con el de Vietnam en la defensa de la Patria y en el fortalecimiento de la relación especial entre ambas naciones./.