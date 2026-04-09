Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, para reafirmar la prioridad absoluta de fortalecer la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostiene conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong. (Foto: VNA)



En el marco de su primera visita oficial al exterior tras la estructuración del liderazgo en Vietnam, Tran Cam Tu transmitió los saludos del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, enfatizando que los vínculos binacionales constituyen un activo invaluable y una fuente de fortaleza para el desarrollo sostenible de cada país, consolidando así una “cohesión estratégica” que busca ser cada vez más sustancial y efectiva en todos los ámbitos de cooperación para la nueva etapa.



Durante el encuentro, desarrollado tras una solemne ceremonia de bienvenida, Vilay Lakhamphong valoró la elección de Laos como el primer destino de Tran Cam Tu como un testimonio de los lazos excepcionales entre los dos Partidos y Estados, coincidiendo con la celebración de la festividad tradicional laosiana de Bunpimay.

Los dirigentes partidistas intercambiaron experiencias profundas sobre la implementación de las resoluciones de sus respectivos congresos nacionales y los resultados de las recientes elecciones legislativas, compartiendo lecciones sobre la edificación del Partido, la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión estatal para garantizar la estabilidad política y el bienestar social de sus pueblos.



Ambas partes coincidieron en que la confianza política mutua ha alcanzado niveles sin precedentes, manifestándose en contactos frecuentes de alto nivel y una coordinación estrecha que ha garantizado resultados prácticos en beneficio de ambos pueblos.

En cuanto a la agenda bilateral, los representantes vietnamita y laosiano subrayaron la importancia de intensificar la cooperación en defensa y seguridad para combatir eficazmente el crimen transnacional, el narcotráfico y los delitos cibernéticos, salvaguardando la paz en la región.



Asimismo, acordaron dinamizar los vínculos económicos mediante el impulso de la conectividad de infraestructura y transporte, la elevación del volumen comercial y la atracción de inversiones estratégicas, junto con el fortalecimiento de la colaboración en sectores clave como la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el turismo.



Un eje fundamental de las conversaciones fue la formación de cuadros de nivel estratégico y el intercambio de investigaciones teóricas que permitan enfrentar los desafíos del desarrollo contemporáneo con una visión compartida y sincronizada desde las políticas nacionales.



Con la mirada puesta en el futuro, los dos funcionarios se comprometieron a potenciar la educación de las nuevas generaciones sobre la tradición de solidaridad especial entre Vietnam y Laos, calificando esta labor como una tarea de importancia estratégica a largo plazo.



En este sentido, acordaron coordinar de manera exhaustiva las actividades conmemorativas del 2027, cuando se celebrarán los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962) y el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación binacional (18 de julio de 1977).



Las delegaciones ratificaron su voluntad de mantener una presencia activa y coordinada en los foros regionales e internacionales, especialmente en la cooperación de la subregión del Mekong, reafirmando que la unidad entre Vietnam y Laos es un factor indispensable para la paz y la prosperidad en el Sudeste Asiático y el mundo./.