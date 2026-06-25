Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Puesto de Guardafronteras de Huong Phung, perteneciente al Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, coordinó hoy un patrullaje bilateral con las compañías de guardafronteras 320 y 321 del Comando Militar de la provincia laosiana de Savannakhet, acción orientada a preservar la soberanía y combatir los delitos transnacionales.

Vietnam y Laos intensifican patrullajes bilaterales en la frontera común (Foto: VNA)





El despliegue operativo conjunto se efectuó en los tramos fronterizos comprendidos entre los hitos internacionales del 593 al 594, y del 597 al 598, en estricto cumplimiento del plan de cooperación anual entre las fuerzas de protección fronteriza de Vietnam y Laos.



El ejercicio binacional tiene como propósitos centrales optimizar la gestión y salvaguarda de las líneas de demarcación, detectar de forma temprana actividades ilícitas y consolidar la seguridad nacional de cada nación.



Durante las jornadas de campo, las patrullas conjuntas verificaron el estado físico de los hitos fronterizos, realizaron labores de limpieza y desbroce para garantizar la visibilidad en las zonas adyacentes y evaluaron el orden social en las áreas circundantes.



Las operaciones se enfocaron de manera prioritaria en la prevención y mitigación de delitos de alto impacto como la inmigración ilegal, el contrabando de mercancías, el tráfico transfronterizo de estupefacientes y otras modalidades del crimen organizado.



De acuerdo con los informes técnicos emitidos al cierre de las actividades, el sistema de hitos y la línea fronteriza compartida se mantienen intactos, sin registrarse signos de daños estructurales ni alteraciones humanas provocadas de manera ilegal, mientras que la situación de orden público y seguridad política en la región evaluada permanece estable.



El subjefe político del Puesto de Guardafronteras de Huong Phung, teniente coronel Nguyen Van Bang, constató que a pesar de las severas condiciones climáticas marcadas por un calor intenso y la complejidad de la topografía montañosa, los oficiales y soldados de ambos países demostraron un alto sentido de responsabilidad profesional, completando la agenda sin reportar incidentes en el personal ni en el equipamiento técnico.



Asimismo, los mandos de las fuerzas fronterizas de Vietnam y Laos aprovecharon el espacio oficial para intercambiar datos de inteligencia sobre la seguridad regional.



Las dos partes acordaron mantener la fluidez en los mecanismos de comunicación mutua, fortalecer los operativos conjuntos contra el narcotráfico y potenciar las campañas de concienciación dirigidas a los residentes locales en torno al respeto de los tratados jurídicos limítrofes, con el fin de edificar una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible./.