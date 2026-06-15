Vietnam y Laos impulsan cooperación judicial

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) recibe al vicepremier y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathath. (Fuente: baochinhphu.vn)

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, recibió hoy en Hanoi al vicepremier y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathath, quien realiza una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, Pham Gia Tuc valoró altamente los resultados alcanzados por los Ministerios de Justicia de ambos países a lo largo de las últimas cuatro décadas de cooperación.

Según destacó, las dos carteras han coordinado eficazmente la implementación de los acuerdos de colaboración suscritos y han trabajado estrechamente en diversos ámbitos jurídicos, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de alto nivel alcanzados entre los Partidos y Estados de Vietnam y Laos.



En el contexto de la puesta en marcha del nuevo concepto de “cohesión estratégica” por parte de ambos países, y con el objetivo de profundizar aún más la cooperación bilateral en esta nueva etapa de desarrollo, el dirigente vietnamita instó a reforzar la coordinación para garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel.

Asimismo, subrayó la importancia de intensificar el intercambio de experiencias y el asesoramiento mutuo en materia de perfeccionamiento institucional y legislativo, así como de revisar y eliminar de manera proactiva los obstáculos existentes en los mecanismos y políticas, con el fin de crear un marco jurídico transparente que facilite la ejecución rápida y eficiente de los proyectos de cooperación estratégica.

Pham Gia Tuc expresó además su confianza en que ambas partes continúen colaborando estrechamente en la construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista en cada país, profundicen la cooperación en transformación digital y formación de recursos humanos orientados al futuro, y promuevan el intercambio de experiencias en la digitalización del sector judicial.

También destacó la necesidad de formar especialistas con capacidad de actuación en el ámbito internacional y de seguir fortaleciendo la cooperación profesional entre los dos sistemas judiciales.

El dirigente vietnamita reiteró igualmente la importancia de mantener y mejorar la eficacia de la Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos, al tiempo que abogó por vincular la cooperación judicial fronteriza con el desarrollo económico estable y sostenible de las localidades limítrofes.

Por su parte, Khamphan Phommathath informó sobre los avances de la cooperación bilateral en los últimos años, destacando especialmente la organización conjunta de la séptima Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos.

Según señaló, este mecanismo constituye una valiosa plataforma para que los sectores judiciales de ambos países intercambien experiencias y buenas prácticas, al tiempo que contribuye a crear condiciones más favorables para fortalecer la cooperación, la movilidad y el desarrollo económico y social en las zonas fronterizas.

El dirigente laosiano reafirmó además el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el Ministerio de Justicia de Vietnam para intercambiar experiencias e implementar de manera eficaz los programas y proyectos de cooperación bilateral, incluida la organización rotativa de la Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos./.