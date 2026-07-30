Vietnam y Laos fortalecen la cooperación en medicina militar

El teniente general Nghiem Duc Thuan y el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Laos, coronel general Saichay Kommasith. Foto: Xuan Tu - VNA

Una delegación de la Academia Militar de Medicina de Vietnam, encabezada por su comisario político, teniente general Nghiem Duc Thuan, sostuvo el 29 de julio en Vientiane una reunión con el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Laos, coronel general Saichay Kommasith, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en medicina militar.



En la ocasión, ambas partes destacaron los avances alcanzados en la formación de recursos humanos y la transferencia de tecnologías médicas. Desde 1954, la Academia Militar de Medicina de Vietnam ha formado a 687 militares laosianos en diversas especialidades y actualmente capacita a otros 66. Asimismo, desde 2011 ha enviado 32 delegaciones de expertos a Laos para apoyar la docencia y el desarrollo curricular, además de entregar una base de datos con 313 documentos científicos digitalizados.



Uno de los resultados más relevantes de la cooperación ha sido la exitosa transferencia de la técnica de trasplante renal al Hospital Militar Central 103 de Laos. Desde diciembre de 2022, especialistas vietnamitas han colaborado en la realización de 31 trasplantes de riñón, mientras que Vietnam asumió el suministro de medicamentos e insumos médicos entre 2022 y 2024, y parcialmente en 2025. Gracias a ello, el hospital laosiano ha alcanzado cerca del 95% de autonomía y prevé realizar estos procedimientos de forma independiente a partir de 2026.



Las dos instituciones también impulsan la cooperación en fecundación in vitro (FIV) y reproducción asistida. Vietnam ha capacitado a dos grupos de profesionales sanitarios laosianos y enviado expertos para preparar la implementación de estas técnicas en Laos. Además, ambas academias organizaron tres conferencias científicas conjuntas, que se han consolidado como prestigiosos foros académicos para los especialistas de ambos países.



Saichay Kommasith valoró altamente la cooperación bilateral, especialmente la transferencia de la tecnología de trasplante renal, que ha fortalecido la capacidad del sistema de salud militar laosiano y beneficiado directamente a numerosos pacientes. También expresó el pleno respaldo del Ministerio de Defensa de Laos al desarrollo de la FIV, ante el aumento de los casos de infertilidad en el país.



En la sesión de trabajo. Foto: Xuan Tu - VNA

El alto mando laosiano propuso mantener un estrecho mecanismo de coordinación y solicitó que los especialistas vietnamitas continúen acompañando a Laos mediante la actualización permanente de conocimientos y tecnologías, incluso después de que el Hospital Militar Central 103 domine plenamente la técnica de trasplante renal.



Por su parte, Nghiem Duc Thuan afirmó que la Academia Militar de Medicina de Vietnam seguirá apoyando a su homóloga laosiana en la formación de posgrado, la investigación científica y la asistencia técnica. Entre las prioridades figuran el desarrollo de programas de residencia médica y especialización, la organización de la IV Conferencia Científica Conjunta en 2027 y el respaldo técnico y financiero para los primeros 20 procedimientos de fecundación in vitro en el Hospital Militar Central 103 de Laos.



Al concluir el encuentro, Saichay Kommasith subrayó que la relación entre Vietnam y Laos constituye una amistad "especial entre las especiales" y expresó su confianza en que la cooperación entre los servicios de sanidad militar contribuirá a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y los vínculos estratégicos entre ambos países./.