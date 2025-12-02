Vietnam y Laos fortalecen la cooperación en defensa para 2026

Vientiane (VNA) - El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, sostuvo hoy en esta capital un encuentro con su par laosiano, el coronel general Khamliang Outhakaysone, en el cual ambas partes acordaron implementar de manera efectiva el plan de cooperación en defensa para 2026.

El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, sostiene un encuentro con su par laosiano, el coronel general Khamliang Outhakaysone (Fuente: VNA)

En la reunión, Van Giang expresó su satisfacción por los importantes logros alcanzados por el Ejército y el pueblo laosiano en los últimos 50 años, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la cooperación para el desarrollo en la región y el mundo.

Afirmó que el Partido, el Estado, el Gobierno, el Ejército y el pueblo de Vietnam siempre valoran el apoyo y la ayuda de Laos durante la lucha por la independencia y reunificación nacional, así como en la actual causa de construcción y defensa del país.

Por su parte, Khamliang Outhakaysone subrayó su solidaridad ante las graves pérdidas causadas por las recientes inundaciones en Vietnam.

Tras felicitar al país vecino por los logros amplios y destacados alcanzados en los últimos años, enfatizó que Laos siempre recuerda el apoyo sincero y valioso brindado por Vietnam en los distintos periodos históricos. Asimismo, agradeció al Ministerio de Defensa de Vietnam por su apoyo para la exitosa organización del 50º aniversario del Día Nacional de Laos.

En cuanto al programa de cooperación en defensa para 2026, ambos ministros acordaron orientar a sus respectivos organismos y unidades a elaborar planes de implementación con calidad y eficacia.

A corto plazo, las dos partes coordinarán esfuerzos para apoyar la preparación del Congreso Nacional del Partido de cada país; y promover la conectividad comercial y la expansión de los mercados de inversión, especialmente en las zonas fronterizas./.