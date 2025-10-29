Vietnam y Laos fortalecen cooperación teórica sobre la reforma del sistema político

Da Nang, Vietnam (VNA) – El duodécimo Seminario Teórico entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) se celebró en la ciudad centrovietnamita de Da Nang bajo el tema “Organización y perfeccionamiento del aparato del sistema político para responder a los nuevos requisitos de desarrollo: experiencias de Vietnam y Laos”.

El evento se efectuó la víspera en cumplimiento del acuerdo de cooperación entre ambos Partidos sobre investigación teórica y práctica.

En la sesión inaugural, los delegados destacaron que, ante la evolución rápida y compleja de la situación mundial y regional, la labor de construcción partidista y del sistema político enfrenta nuevas exigencias y tareas.

Subrayaron la necesidad de innovar para garantizar flexibilidad, eficacia y eficiencia en la dirección y gestión, contribuyendo así al cumplimiento exitoso de las resoluciones de los congresos partidistas de cada país y al fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre las dos naciones.

Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del PCV, presidente del Consejo Teórico Central y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, afirmó que el seminario constituye una oportunidad para que ambos Partidos intercambien experiencias y enfoques teóricos y prácticos sobre la reorganización y consolidación del sistema político.

Señaló que este intercambio ayudará a profundizar la comprensión mutua y a compartir métodos de investigación y lecciones en la construcción de un aparato político cada vez más eficiente, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de ambas naciones.

Por su parte, tras resaltar la relevancia del tema elegido, Kikeo Khaykhamphithoune, miembro del Buró Político del PPRL y viceprimer ministro de Laos, felicitó a Vietnam por sus logros en la reforma administrativa y la simplificación del aparato estatal, lo que ha mejorado la eficiencia, reducido gastos y reforzado la confianza social.

Reiteró que su partido también impulsa la reestructuración del aparato estatal y político conforme a la Resolución del XI Congreso Nacional, en respuesta a las exigencias del desarrollo nacional y la integración internacional.

En esta ocasión, los delegados presentaron diversos informes y análisis sobre cuestiones teóricas y prácticas en la organización del sistema político de cada país, compartiendo dificultades y experiencias en la implementación de reformas estructurales.

El seminario tuvo un significado teórico y práctico importante, contribuyendo a perfeccionar las orientaciones de cada Partido en la nueva etapa. Ambas partes acordaron celebrar el próximo Seminario Teórico en Laos, con fecha y tema a determinar próximamente./.