Vietnam y Laos fortalecen amistad tras XII Congreso del PPRL

Vientiane (VNA) El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, enfatizó hoy que el éxito del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) se considera una victoria importante de las relaciones entre los dos Partidos y los dos países.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, felicita a Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPRL. (Fuente: VNA)



El enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Le Hoai Trung, quien se encuentra en Vientiane para fecilitar al éxito de dicho acontecimiento, fue recibido por Thongloun Sisoulith, secretario general de PPRL y presidente de Laos.



El representante vietnamita felicitó a Thongloun Sisoulith por su reelección como secretario general del Comité Central del PPRL del mandato XII, demostrando así la profunda confianza de todo el Partido, el Ejército y el pueblo de Laos en él.



También expresó su confianza en que bajo el sabio liderazgo del Partido, dirigido por Thongloun Sisoulith, Laos entrará en una nueva era de desarrollo con fe y nuevas aspiraciones, cumpliendo con éxito los objetivos establecidos por el XII Congreso Nacional y construyendo un país pacífico, independiente, democrático, unificado y próspero.

Las buenas relaciones tradicionales entre de los dos países se han convertido en un activo compartido invaluable de los pueblos, sirviendo como una base estratégica importante para la estabilidad, el desarrollo y la integración de cada parte, reiteró.



El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam harán todo lo posible, junto con sus similares de Laos, para preservar, nutrir, consolidar continuamente, desarrollar y profundizar aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambas naciones indochinas, enfatizó.



Vietnam está siempre dispuesto a trabajar codo con codo, apoyar incondicionalmente y compartir experiencias con Laos en la causa de la construcción y defensa de la Patria, especialmente en los campos de la construcción del Partido, la cooperación política, la conectividad y el desarrollo socioeconómico, la formación de recursos humanos, la defensa y seguridad y la integración internacional, remarcó.



Mientras el líder anfitrión informó brevemente sobre los resultados del XII Congreso Nacional del PPRL; al mismo tiempo, expresó su sincera y profunda gratitud por el gran, valioso, oportuno y eficaz apoyo que Vietnam ha brindado a Laos a lo largo de su trayectoria revolucionaria, así como en el proceso de preparación y organización del mencionado gran acontecimiento político.



Thongloun Sisoulith formuló votos porque bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el pueblo vietnamita continuará logrando nuevos y mayores triunfos en el proceso de renovación, implementará con éxito los objetivos de desarrollo para 2030 y 2045, llevando así al país a una nueva era, la del ascenso del pueblo.



El Partido, el Estado y el pueblo de Laos conceden especial importancia y dan siempre la máxima prioridad a la consolidación de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países, puntualizó.

Se espera que las partes sigan coordinándose estrechamente para implementar eficazmente los nuevos acuerdos de alto nivel alcanzados recientemente, llevando la relación bilateral a un nivel más profundo, sustancial y efectivo, para el beneficio práctico de los pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo, comentó.



En el mismo día, Le Hoai Trung sostuvo encuentros con Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPRL, y a su homólogo laosiano, Thongsavan Phomvihane, quienes fueron elegidos como miembro del Comité Central del Partido, mandato XII. Además, se reunió con representantes de la Asociación Empresarial de Vietnam en Laos./.