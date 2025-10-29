Vietnam y Laos buscan fortalecer la cooperación judicial

Hanoi (VNA) - El presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Le Minh Tri, y su homóloga laosiana, Viengthong Siphandon, acordaron impulsar la cooperación entre todos los niveles judiciales de ambos países durante sus conversaciones en Hanoi el 28 de octubre.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Minh Tri afirmó que el viaje de trabajo de Viengthong contribuye a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos, a la vez que abre vías más prácticas, efectivas y profundas de colaboración judicial entre ambos países.



Ambas partes revisaron los resultados positivos de la reciente cooperación entre los sistemas judiciales vietnamita y laosiano e intercambiaron información actualizada sobre sus respectivas reformas. También abordaron la renovación del acuerdo de cooperación entre ambos Tribunales Supremos (firmado originalmente en 2008) y el fortalecimiento de la colaboración entre los tribunales locales tras la reorganización de las unidades administrativas de Vietnam.

Coincidieron en fortalecer los lazos entre los tribunales de todos los niveles, promover plataformas en línea para el intercambio de documentos y experiencia, y abordar conjuntamente casos que involucran factores transfronterizos.



En la ocasión, el funcionario vietnamita entregó diez computadoras portátiles al Tribunal Popular Supremo de Laos, afirmando que la entidad vietnamita está dispuesta a apoyar a su par laosiano mediante el intercambio de experiencias en reforma judicial, la capacitación del personal y el avance de la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital./.