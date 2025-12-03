Vietnam y Laos acuerdan profundizar lazos e impulsar proyectos clave

Vientián (VNA) El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo de Laos, Sonexay Siphandone, copresidieron hoy aquí la 48ª reunión del Comité Intergubernamental sobre la cooperación bilateral.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo de Laos, Sonexay Siphandone, copresiden la 48ª reunión del Comité Intergubernamental sobre la cooperación bilateral. (Foto: VNA)

La reunión tuvo como objetivo revisar la implementación del Plan de Cooperación del período 2021-2025 y de este año; y, al mismo tiempo, acordar las orientaciones para la colaboración en el período 2026-2030 y para el próximo año, especialmente en la aplicación inmediata de los resultados de la Reunión de Alto Nivel entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL).

Tras dar ka cálida bienvenida al primer ministro Pham Minh Chinh y a la delegación vietnamita, Sonexay Siphandone subrayó que la visita del dirigente vietnamita, en ocasión del 50º aniversario del Día Nacional de Laos, reviste un significado especial y contribuye a materializar las directrices de alto nivel de ambos Partidos, así como la relación entre los dos países.

Minh Chinh agradeció la acogida atenta y fraternal de parte del Gobierno laosiano, y felicitó a Laos por sus fechas conmemorativas y por los logros alcanzados en 50 años de construcción nacional y 40 años de renovación.

Ambos dirigentes expresaron satisfacción por los avances obtenidos en cada país y confiaron en que, bajo el liderazgo de los dos Partidos, la causa de renovación y desarrollo continuará logrando importantes resultados; y que la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral Vietnam-Laos seguirán profundizándose.

Intercambiaron medidas concretas para implementar los acuerdos alcanzados. Minh Chinh destacó que, a pesar de los retos, ambos países han ejecutado seria y eficazmente las directrices de alto nivel, logrando resultados sobresalientes en múltiples áreas de cooperación.

El dirigente vietnamita señaló logros destacados: el nivel más alto de relaciones políticas; cooperación en defensa y seguridad como pilar clave; crecimiento económico y comercial positivo; avances en cooperación financiera; progreso en energía; eficacia en la asistencia; buen funcionamiento de los equipos de expertos; fuerte desarrollo en educación, formación, cultura y turismo; y la resolución de diversos obstáculos en proyectos conjuntos.

La relación político-diplomática continúa siendo el fundamento que orienta la cooperación general. La defensa y la seguridad siguen coordinándose estrechamente, manteniendo la estabilidad política y construyendo una frontera Vietnam-Laos de paz, amistad, estabilidad y desarrollo. Ambos países fortalecen la lucha contra los delitos transnacionales.

En materia económica, hasta abril de 2025 Vietnam contaba con 267 proyectos en Laos, con un capital registrado total de 5,63 mil millones de USD. En los primeros diez meses de 2025, la inversión vietnamita alcanzó más de 566 millones de USD, centrada en energía limpia, minería y agricultura. Muchos proyectos han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de Laos.

El comercio bilateral llegó a 2,6 mil millones de USD en los diez primeros meses del año, un aumento del 50,4% interanual.

La cooperación en educación, ciencia, tecnología, cultura, turismo y los intercambios populares siguió fortaleciéndose. Vietnam y Laos mantienen su estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN.

Minh Chinh enfatizó la necesidad de una nueva determinación y enfoques más dinámicos para impulsar aún más la cooperación integral, convirtiendo la relación Vietnam-Laos en un modelo internacional.

Ambos dirigentes acordaron profundizar la relación con la nueva connotación de “amistad grandiosa, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, bajo las orientaciones: la política como factor vital; defensa-seguridad y economía como pilares; ciencia-tecnología y educación-formación como puntos de avance; cooperación empresarial y el intercambio pueblo a pueblo como base; y cooperación local como palanca.

Sonexay Siphandone afirmó que instruirá a las agencias laosianas para que implementen con mayor profundidad los acuerdos. Saludó además la inversión vietnamita en proyectos de gran escala, incluida la conexión de infraestructuras, la autopista Vientián-Hanoi y la mejora de la explotación del yacimiento de potasa. También pidió reforzar la capacitación de recursos humanos, desarrollar la Universidad Laos-Vietnam y las escuelas técnicas y fronterizas.

Ambas partes acordaron elevar la confianza estratégica; fortalecer defensa y seguridad; crear avances estratégicos en economía, comercio, inversión e infraestructura; y eliminar obstáculos para aumentar la eficiencia de los proyectos conjuntos.

En 2026, priorizarán la implementación de las Declaraciones Conjuntas, los acuerdos del Comité Intergubernamental y las medidas para profundizar las relaciones políticas y diplomáticas; fortalecer la cooperación en defensa-seguridad; y priorizar la cooperación educativa.

Vietnam seguirá otorgando 1.300 becas para estudiantes y funcionarios laosianos y enviará profesores de lengua vietnamita a Laos. Los dos Primeros Ministros instruirán a los organismos de ambos países para aplicar eficazmente los acuerdos y facilitar la actividad de las empresas. Ambos creen que el éxito de esta reunión creará un nuevo impulso para la cooperación bilateral.

La reunión concluyó con la firma de diversos documentos: el Acuerdo de Cooperación Vietnam-Laos para el período 2026-2030; el Plan de Cooperación para 2026; el Acta de la 48ª Reunión del Comité Intergubernamental y el Plan de Cooperación 2026 entre los Ministerios de Educación y Formación de ambos países./.