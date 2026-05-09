Vietnam y la UE: una asociación profunda orientada al futuro

Hanoi (VNA)- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam celebró la noche del 8 de mayo en Hanoi el Día de Europa 2026.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

En su discurso inaugural, el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, afirmó que durante décadas Vietnam y la UE han construido una asociación profunda y orientada al futuro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA en inglés) en 2020, el comercio bilateral ha aumentado más de un 50%.

Actualmente, la UE es uno de los principales proveedores de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Vietnam a través de la estrategia Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).

El diplomático reiteró el compromiso de la UE de acompañar a Vietnam en su objetivo de convertirse en una economía desarrollada para 2045 y alcanzar emisiones netas cero para 2050, garantizando además la seguridad energética frente a las incertidumbres globales.

Según Julien Guerrier, el año 2026 marca un hito histórico en las relaciones bilaterales, ya que la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en enero pasado elevó oficialmente los vínculos entre ambas partes al nivel de Asociación Estratégica Integral.

La UE reafirmó su compromiso de seguir siendo un socio estable de Vietnam, proporcionando capital y tecnología en sectores estratégicos para el futuro como semiconductores, inteligencia artificial (IA), telecomunicaciones, infraestructura energética y transporte.

Dentro de la ASEAN, Vietnam es considerado uno de los países pioneros con más acuerdos firmados con la UE. El bloque europeo también reiteró que continuará siendo “un socio inversor para el desarrollo a largo plazo de Vietnam”.