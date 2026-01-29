Vietnam y la UE sellan una nueva era de cooperación con una Asociación Estratégica Integral

Vietnam y la Unión Europea (UE) emitieron hoy una Declaración Conjunta acordando elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, marcando un nuevo capítulo en su cooperación bilateral, regional y multilateral.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el titular del Consejo Europeo, António Costa. Foto: Lam Khanh – VNA



El documento, resultado de 35 años de desarrollo de los vínculos bilaterales, establece un marco ampliado para profundizar la colaboración en áreas clave, reflejando las aspiraciones comunes de paz, seguridad y prosperidad basadas en el derecho internacional y un orden internacional reglamentado.



La nueva asociación se basará en los sólidos cimientos existentes, incluidos el Acuerdo de Asociación y Cooperación Integral (PCA), el Acuerdo de Libre Comercio (EVFTA), el Acuerdo Marco para la participación de Vietnam en las actividades de gestión de crisis de la UE (FPA) y la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



La declaración detalla una hoja de ruta ambiciosa para la cooperación futura, estructurada en varios pilares estratégicos. En el ámbito político, ambas partes se comprometen a fortalecer el diálogo a alto nivel y los intercambios parlamentarios, así como a hacer un uso pleno de los mecanismos de consulta existentes.



La cooperación económica, comercial y de inversión se identifica como un fundamento central. Las partes subrayan la importancia de implementar plenamente el EVFTA, avanzar en la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) y explorar oportunidades en sectores de interés mutuo como materias primas críticas, energía segura y sostenible, economía circular, semiconductores, inteligencia artificial y transformación digital. El objetivo es crear un entorno regulatorio e inversor transparente, predecible y atractivo.



En materia de paz, defensa y seguridad, la declaración enfatiza el respeto al derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, y la solución pacífica de controversias. Las partes fortalecerán su cooperación a través del Diálogo de Seguridad y Defensa Vietnam-UE, colaborarán en operaciones de mantenimiento de la paz y combatirán el crimen transnacional. Sobre el Mar del Este, reiteran la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación, respetando plenamente el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



La ciencia, tecnología, innovación y los vínculos interpersonales constituyen otro pilar clave, con planes para profundizar la cooperación en investigación, programas como Horizonte Europa, intercambios educativos (Erasmus+) y facilitar los viajes entre ciudadanos.



El compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible se manifiesta en la intención de implementar la Agenda 2030, trabajar dentro de la estrategia Global Gateway de la UE y fortalecer la cooperación en la subregión del Mekong. La acción climática y la transición energética justa son prioridades, alineadas con los objetivos del Acuerdo de París y la Asociación JETP, con el fin de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.



Otros ámbitos de cooperación reforzada incluyen la agricultura y economía azul sostenible, la buena gobernanza y el Estado de derecho, los derechos humanos y la cooperación jurídica, la conectividad digital y el transporte sostenible, la cooperación financiera y laboral, y la salud.



A nivel regional y multilateral, Vietnam y la UE acordaron aumentar la coordinación en foros internacionales, apoyar los esfuerzos de construcción comunitaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hacia su Visión 2045 y promover una arquitectura regional centrada en la ASEAN, abierta, inclusiva, transparente y basada en normas internacionales.



Esta actualización de la relación posiciona a Vietnam y la UE como socios estratégicos integrales, comprometidos a abordar conjuntamente los desafíos globales y regionales, aprovechando el potencial de cooperación para el beneficio mutuo y contribuyendo a la estabilidad y prosperidad en ambas regiones y en el mundo./.