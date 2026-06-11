Vietnam y la UE impulsan gobernanza económica y reforma financiera pública (Foto: mof.gov.vn)

El Ministerio de Finanzas de Vietnam y la Unión Europea (UE) evaluaron de manera positiva los avances del Componente 1 del Programa de Fortalecimiento de la Gobernanza Económica de Vietnam (EEGP), un pilar estratégico que busca modernizar el sistema financiero público del país indochino hacia un modelo más transparente, predecible y alineado con los estándares internacionales.



Durante la reunión del Comité Directivo del proyecto, copresidida hoy en Hanoi por el viceministro de Finanzas de Vietnam, Tran Quoc Phuong, y el embajador y jefe de la Misión de la UE en el país, Julien Guerrier, las autoridades acordaron extender la ejecución de este componente por nueve meses adicionales, prolongándolo hasta junio de 2027.



Esta extensión tiene como objetivo asegurar el cumplimiento exhaustivo de las metas trazadas y consolidar el impacto de las reformas fiscales en curso.



El viceministro Tran Quoc Phuong destacó que los nexos entre Vietnam y la UE, recientemente elevados a una Asociación Estratégica Integral, se desarrollan con fuerza en los pilares del comercio, la inversión y el crecimiento sostenible, respaldados por marcos estables a largo plazo como el Tratado de Libre Comercio (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA).



El funcionario valoró el apoyo del bloque europeo para que Vietnam avance en diversos objetivos para el desarrollo sostenible, el crecimiento verde y la mejora de la capacidad de gobernanza nacional, mostrando una alta convergencia con las prioridades de desarrollo locales.



Financiado conjuntamente por la UE y el Gobierno de Alemania con un presupuesto total de 14 millones de euros para el periodo 2022-2026, el programa EEGP es ejecutado con el apoyo técnico de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Tras más de tres años y medio de implementación, el Componente 1 ha generado resultados tangibles en tres áreas neurálgicas de la gestión financiera.



En el ámbito presupuestario, el proyecto brindó asistencia técnica para la reforma de la Ley de Presupuesto del Estado, que entrará en vigor este año 2026, y facilitó el diseño de herramientas macroeconómicas y modelos de predicción de ingresos fiscales que otorgan mayor autonomía analítica al país.



En materia de deuda pública, las actividades del programa apoyaron la revisión y modificación de la Ley de Gestión de la Deuda Pública de 2025, robusteciendo la transparencia institucional.



Asimismo, en el sector tributario, el proyecto contribuyó a la optimización de diversos gravámenes esenciales para expandir el espacio fiscal, al tiempo que promovió la integración internacional en finanzas y la incorporación paulatina del enfoque de equidad de género en la administración de los recursos públicos.



Por su parte, el embajador Julien Guerrier elogió la estrecha coordinación tripartita entre la UE, el Gobierno de Alemania y el Ministerio de Finanzas de Vietnam. El diplomático europeo subrayó que, de cara a las metas de desarrollo a largo plazo de la nación asiática, resulta imperativo continuar profundizando las reformas en aduanas, política impositiva y gestión presupuestaria, sugiriendo además incrementar las consultas con el sector empresarial, en especial las firmas europeas, para garantizar un entorno de inversión predecible y transparente.



En sintonía con estas declaraciones, la embajadora de Alemania en Vietnam, Helga Margarete Barth, ratificó que la cooperación bilateral en finanzas públicas cuenta con una trayectoria sólida de más de 30 años basada en la confianza mutua, lo que ha permitido perfeccionar la rendición de cuentas y la asignación eficiente de los recursos.



De acuerdo con el balance presentado en la sesión, el Componente 1 contempla la ejecución de 92 actividades para el presente año 2026, habiéndose completado satisfactoriamente 35 de ellas, lo que equivale al 38 por ciento del plan anual antes de iniciar formalmente su fase de prórroga técnica./.