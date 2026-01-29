Vietnam y la UE elevan su relación a Asociación Estratégica Integral

En un paso histórico para las relaciones bilaterales, Vietnam y la Unión Europea (UE) anunciaron hoy la elevación de su vínculo al nivel de Asociación Estratégica Integral.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Foto: Lam Khanh – VNA

El acuerdo fue formalizado durante la visita oficial del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a Vietnam, que tuvo lugar entre el 28 y 29 de enero, marcando el primer viaje de un líder de la UE a este país desde 2012.

Tras la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Presidencial, el presidente vietnamita, Luong Cuong, y António Costa mantuvieron conversaciones centradas en la ampliación de la cooperación en diversas áreas clave. Luego, ofrecieron declaraciones a la prensa sobre los resultados alcanzados.

El mandatario vietnamita destacó la importancia histórica de esta visita y resaltó que la UE es uno de los socios más importantes para Vietnam en su política exterior.

Expresó su deseo de profundizar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación y la amistad con los países miembros del bloque comunitario. Además, recalcó el papel crucial de la UE como centro mundial en los ámbitos político, económico, científico y cultural.

Compartió los principales logros del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, haciendo énfasis en los objetivos estratégicos a largo plazo del país: convertirse en una nación en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto para 2030, y alcanzar el estatus de país desarrollado con ingresos altos para 2045.

También reiteró la intención de Vietnam de adoptar un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación y la transición ecológica.

A partir de estos puntos, el presidente vietnamita propuso estrechar la colaboración para poner en marcha la Declaración Conjunta que eleva las relaciones bilaterales, con seis áreas clave, entre ellas el fortalecimiento de la confianza política a través de intercambios de alto nivel, la ampliación de los mecanismos de cooperación existentes y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares fundamentales de sus nexos.

También pidió a la UE que apoye la sostenibilidad de la pesca en Vietnam y que levante la "tarjeta amarilla" impuesta a los productos pesqueros vietnamitas.

Además, reafirmó el compromiso de Hanoi de promover las relaciones entre la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), actuando como puente para profundizar la cooperación entre ambas partes, con miras al 50.º aniversario de la creación de relaciones ASEAN-UE en 2027.

Por su parte, António Costa manifestó su honor por ser el primer líder europeo en visitar Vietnam después de su XIV Congreso Nacional del Partido, un evento clave para definir la orientación futura del país.

Agradeció la cálida bienvenida recibida y felicitó a Vietnam por sus logros alcanzados en los últimos 40 años desde el inicio del proceso de Doi Moi (Renovación).

Distinguió el creciente prestigio internacional de Vietnam y aseguró que la UE considera al país como un socio clave en la región de la ASEAN y en la Estrategia del Indo-Pacífico, acentuando su respeto por la ley internacional y su apoyo al comercio libre y la libertad de navegación.

Subrayó que esta visita es un hito histórico en las relaciones entre ambas partes, ya que Vietnam se convierte en el primer socio estratégico integral de la UE en la región de ASEAN. Este acuerdo refleja tanto la trayectoria de 35 años de relaciones diplomáticas como la afinidad en sus visiones sobre el futuro, en un contexto global cada vez más incierto.

Indicó que existen múltiples áreas de cooperación entre ambas partes, tales como comercio, desarrollo sostenible, innovación, economía marítima, seguridad e intercambios culturales.

Sugirió ampliar la colaboración hacia nuevos campos como la transición verde, la digitalización, la transición energética justa, las infraestructuras y la conectividad, con el objetivo de crear un modelo de cooperación ejemplar entre la UE y un país del sudeste asiático.

Ambos líderes abogaron por trabajar en un plan de acción para implementar eficazmente la Declaración Conjunta sobre la elevación de nexos a la Asociación Estratégica Integral.

Se comprometieron a impulsar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, consolidando estos sectores como pilares clave de la relación bilateral, especialmente en áreas donde la UE tiene ventajas, como la ciencia, la transformación digital y la conectividad.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de implementar plenamente el Tratado de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) y acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA), lo que permitirá atraer inversiones de alta calidad desde Europa hacia la nación indochina.

Acordaron mantener un diálogo efectivo en los ámbitos de defensa y seguridad, ampliar la cooperación en las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y fortalecer la cooperación en seguridad marítima, ciberseguridad y gestión de crisis.

También subrayaron la importancia de intensificar la cooperación en la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la economía verde, la economía circular, la economía marítima y la energía limpia.

En cuanto a los desafíos regionales y globales, ambas partes enfatizaron la necesidad de aumentar la cooperación para enfrentar los retos globales, promover el multilateralismo, respetar la ley internacional y resolver pacíficamente las disputas en base a la Carta de las Naciones Unidas.

Además, destacaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad, la libertad de navegación y de sobrevuelo, y el respeto por la ley en las aguas y los océanos, incluido el Mar del Este, así como en las regiones del Indo-Pacífico y el Atlántico./.