Vietnam y la UE avanzan hacia una Asociación Estratégica Integral, según embajador

La UE busca aumentar aún más la inversión en alta tecnología en Vietnam, incluida la industria de semiconductores. (Foto: VNA)

La relación entre Vietnam y la Unión Europea (UE) se ha consolidado como una asociación profunda e integral y figura actualmente entre las más sólidas, amplias y sustantivas que el bloque mantiene en la región, afirmó el embajador de la UE en el país indochino, Julien Guerrier.

Durante una rueda de prensa celebrada en Hanoi el 26 de enero, en vísperas de la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa, el diplomático destacó que, a lo largo de los últimos 35 años, las relaciones entre ambas partes han experimentado una notable expansión tanto en alcance como en profundidad.

Guerrier señaló que la fortaleza de esta asociación se refleja en una amplia red de acuerdos bilaterales que abarcan ámbitos como el comercio, el desarrollo sostenible, la innovación, la gobernanza, la seguridad y los intercambios entre pueblos, lo que subraya la creciente importancia estratégica de Vietnam en el compromiso de la UE con la región.

En este contexto, ambas partes se encuentran en una posición favorable para abrir un nuevo capítulo mediante la elevación de sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral, indicó el embajador.

Precisó que este tipo de actualización solo se ha producido una vez anteriormente por parte de la UE, lo que constituye una clara señal estratégica de la voluntad mutua de profundizar la cooperación y del valor que ambas conceden a esta relación.

De materializarse, Vietnam se convertiría en el primer país del Sudeste Asiático en establecer una Asociación Estratégica Integral con la UE, reafirmando el carácter pionero de los nexos bilaterales dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su papel como modelo para un compromiso más amplio del bloque europeo en la región.

El embajador subrayó que esta iniciativa va más allá del simbolismo, ya que permitiría establecer un marco más sólido para una cooperación concreta y práctica en áreas que benefician directamente a ambas partes, a sus pueblos y a sus economías.

El embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier. (Foto: VNA)

A través de esta asociación reforzada, la UE aspira a consolidar tres pilares fundamentales de cooperación con Vietnam: el comercio, la transición verde y la paz y la seguridad.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), el comercio bilateral ha aumentado un 40% en los últimos cinco años. No obstante, Guerrier señaló que ambas partes buscan seguir fortaleciendo los vínculos comerciales, especialmente en un momento en que el comercio mundial enfrenta crecientes desafíos.

En los últimos meses, Vietnam y la UE han celebrado una serie de reuniones de coordinación, en particular con el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.

En consonancia con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido, Vietnam está acelerando el desarrollo de las energías renovables y reforzando su seguridad e independencia energéticas en un entorno internacional cambiante. En este sentido, el embajador afirmó que la UE está dispuesta a intensificar su apoyo a estos esfuerzos.

La cooperación en materia de seguridad también se ha ampliado. Actualmente, Vietnam contribuye con oficiales de mantenimiento de la paz a misiones de la UE en África, y ambas partes analizan formas de profundizar esta colaboración más allá de ese marco.

Entre las áreas prioritarias figuran la seguridad marítima, la gestión de crisis, las cuestiones relacionadas con el Mar del Este y los esfuerzos globales para promover la estabilidad y el respeto del derecho internacional.

Además de estos pilares consolidados, ambas partes buscan ampliar la cooperación en ámbitos emergentes donde la interacción ha sido hasta ahora más limitada, como la transformación digital, la innovación, el desarrollo de competencias, la ciencia y la tecnología, así como la investigación y la educación.

Los intercambios entre pueblos desempeñarán un papel central en el impulso de la cooperación en estos campos, especialmente en áreas de interés común como los semiconductores, la inteligencia artificial, las cadenas de valor digitales y las materias primas críticas, señaló Guerrier.

A medida que Vietnam se consolida como un actor clave en la cadena mundial de suministro de semiconductores, el embajador declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias que existe un importante potencial para intensificar la cooperación en este sector, en particular en el desarrollo de recursos humanos.

Como ejemplo, mencionó un programa firmado en diciembre del año pasado entre la UE y el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, centrado en la formación profesional y educativa.

Con un presupuesto superior a los 50 millones de euros -cerca de 60 millones de dólares-, el programa representa una asignación significativa de fondos europeos. Su objetivo es formar a jóvenes ingenieros y profesionales en Vietnam, no solo para el sector de los semiconductores, sino también para un abanico más amplio de tecnologías emergentes, contribuyendo así tanto a la transición digital como a la ecológica.

El embajador añadió que la UE también está interesada en aumentar aún más la inversión en tecnologías avanzadas en Vietnam, incluidos los semiconductores./.