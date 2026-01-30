Vietnam y la UE apuestan por implementar su Asociación Estratégica Integral

Vietnam y la Unión Europea (UE) reiteraron su voluntad de implementar la nueva Asociación Estratégica Integral durante la reunión entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivo de impulsar la cooperación en una nueva etapa de la relación bilateral.

El secreratario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en Hanoi. Foto: Thong Nhat - VNA

Durante el encuentro efectuado la víspera en Hanoi, el líder partidista destacó la relevancia especial de la visita, realizada poco después del exitoso XIV Congreso Nacional del Partido y coincidiendo con la reciente elevación de las relaciones bilaterales. Este paso, subrayó, marca un momento histórico y refleja la profunda confianza política y la visión estratégica compartida entre ambas partes en una nueva etapa de desarrollo.

Al informar sobre los resultados del XIV Congreso, To Lam señaló que el Partido ha definido orientaciones y objetivos de desarrollo a largo plazo para el país. Vietnam aspira a convertirse, para 2030, en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto, y para 2045, en una nación desarrollada de altos ingresos, con una tasa de crecimiento anual del 10% o superior en el período 2026–2030.

En este proceso, Vietnam continuará renovando su modelo de desarrollo, profundizando la integración internacional, garantizando el bienestar social y manteniendo firmemente la independencia, la soberanía y la estabilidad, sobre la base de una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones.

En cuanto a las relaciones Vietnam–UE, el secretario general reafirmó la alta valoración que Vietnam concede al papel y la posición del bloque comunitario, y propuso intensificar el diálogo y los intercambios para implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral.

Asimismo, instó a fortalecer la cooperación en los ámbitos político-diplomático, económico, de seguridad y defensa, ciencia y tecnología, innovación, cooperación marítima y foros multilaterales, y solicitó el apoyo de la UE al desarrollo sostenible de la pesca vietnamita con vistas al levantamiento de la “tarjeta amarilla” por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso del Partido y congratuló al secretario general To Lam por su reelección como máximo dirigente del país.

Destacó los notables logros de Vietnam, afirmando que estos no solo elevan su posición internacional, sino que también tienen un impacto positivo en la región. La UE, afirmó, desea profundizar la cooperación con Vietnam en comercio libre, diversificación de cadenas de suministro, transición verde, economía marítima, infraestructura, seguridad y defensa, libertad de navegación y respuesta a los desafíos globales.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de coordinar estrechamente la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), intensificar los intercambios de delegaciones y la coordinación en los foros multilaterales, así como promover la cooperación en ciencia y tecnología y en la formación de recursos humanos de alta calidad.

En cuanto a asuntos globales y regionales, los dos dirigentes reafirmaron su compromiso con el respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y abogaron por responder a los desafíos no tradicionales mediante la promoción de la cooperación global y las agendas internacionales comunes.

En esta ocasión, el presidente del Consejo Europeo invitó al secretario general To Lam a realizar una visita oficial a la UE, invitación que fue aceptada con agrado./.