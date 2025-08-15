Vietnam y la India fortalecen su asociación estratégica integral hacia el futuro

Hanoi (VNA) - Con motivo del Día de la Independencia de la India (15 de agosto), el embajador de Nueva Delhi en Vietnam, Sandeep Arya, compartió los logros clave en el desarrollo de su país a lo largo de sus 78 años de liberación, así como la sólida relación entre ambas naciones durante más de siete décadas.

El embajador de Nueva Delhi en Vietnam, Sandeep Arya (Fuente: VNA)

El diplomático subrayó también el compromiso de la India en fortalecer la Asociación Estratégica Integral con Vietnam, con miras a los objetivos de desarrollo de ambos países para 2047 y 2045.

Destacó que este año no solo marca el 75.º aniversario de la Constitución de la India, sino también el impresionante desarrollo que ha experimentado el país.

Según el informe de Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) real de la India crezca un 6,7% en 2025. Además, la India ha superado el 50% de capacidad instalada de energía renovable y ha implementado el programa de seguros de salud más grande del mundo, cubriendo a 580 millones de ciudadanos.

La India también ha logrado avances significativos en ciencia y tecnología, especialmente en el campo espacial. El mes pasado, el país celebró la participación de su primer astronauta en la Estación Espacial Internacional, mientras que la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) se prepara para su misión de vuelo espacial tripulado, prevista para 2027.

En cuanto a la relación entre la India y Vietnam, el embajador Arya expresó su admiración por el impresionante desarrollo de la nación indochina en los últimos años, especialmente en la construcción de su camino hacia el progreso.

Reiteró que la cooperación entre ambos países, apoyada fuertemente por los pueblos de ambas naciones, ha logrado hitos importantes, como la llegada de las reliquias sagradas de Buda desde la India, que atrajeron a más del 15% de la población vietnamita para rendir homenaje en solo un mes.

Este año también marcó el décimo aniversario del Día Internacional del Yoga, que se celebró en 43 lugares a lo largo de Vietnam, reflejando el fuerte intercambio cultural entre los dos países.

También destacó otras actividades de intercambio popular, como más de 200 becas educativas, festivales de cine indio y la creciente conectividad turística, con más de 500 mil ciudadanos indios y 54 mil vietnamitas viajando entre ambos países en 2024.

En términos comerciales, la relación bilateral sigue creciendo de manera significativa. El comercio bilateral ha superado los 15 mil millones de dólares, y las empresas indias están expandiendo sus inversiones en Vietnam. Recientemente, la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos del fabricante VinFast se estableció en la India, la primera instalación de la compañía fuera de la nación indochina.

Además, la cooperación en defensa y seguridad se ha consolidado como un aspecto clave de las relaciones bilaterales. Las actividades de capacitación, el diálogo entre oficiales militares y los proyectos de cooperación continúan reforzando los lazos en este ámbito.

El embajador Arya también subrayó la importancia de ampliar la cooperación en organismos internacionales y resolver conjuntamente problemas globales.

Con estos logros, expresó su confianza en que la relación de Asociación Estratégica Integral entre la India y Vietnam alcanzará nuevas alturas en los próximos años, contribuyendo a los objetivos comunes de ambos países./.