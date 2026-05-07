Vietnam y la India afirman prioridad a reforzar nexos bilaterales

Nueva Delhi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo el 6 de mayo un encuentro con la presidenta india, Droupadi Murmu, en el marco de su visita de Estado al país surasiática.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene un encuentro con la presidenta india, Droupadi Murmu. (Foto: VNA)

Durante la reunión, To Lam reafirmó que la política constante de Vietnam otorga alta prioridad a las relaciones con la India. Vietnam, señaló, respalda un papel cada vez más relevante de la India en los foros multilaterales regionales e internacionales, así como el impulso de la política india de “Actuar hacia el Este” y una mayor conectividad con los países de la ASEAN.



El dirigente vietnamita le informó a la presidenta india los resultados de sus conversaciones anteriores con el primer ministro Narendra Modi, destacando que ambas partes acordaron elevar las relaciones bilaterales a una “Asociación Estratégica Integral Reforzada”, basada en una visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustancial.



Ambos países coincidieron en intensificar los intercambios y contactos de alto nivel para fortalecer la confianza política; profundizar la cooperación en defensa, especialmente en la industria de defensa; impulsar avances en cooperación económica y comercial; y promover una colaboración más estrecha en ciencia y tecnología, incluyendo tecnologías de la información, inteligencia artificial, 6G, energías renovables, nuevas tecnologías, tierras raras y energía nuclear con fines pacíficos, detalló.

Por su parte, la presidenta Droupadi Murmu reiteró su firme respaldo a una mayor profundización de las relaciones bilaterales dentro del nuevo marco de cooperación y afirmó que este fortalecimiento traerá beneficios concretos para los dos pueblos.



Subrayó que la India considera a Vietnam uno de sus socios más importantes dentro de la política de “Actuar hacia el Este” y de la “Iniciativa del Indo-Pacífico”.



Señaló además que Vietnam y la India comparten una relación histórica de larga data, cimentada en valores comunes de civilización, historia y religión, visibles aún hoy en expresiones como la veneración de reliquias de Buda en Vietnam en 2025, evento que atrajo a más de 15 millones de visitantes, así como en las huellas del intercambio cultural entre ambos países presentes en el santuario de My Son, en Vietnam.



La presidenta india agradeció el respaldo de Vietnam a la pronta conclusión de la revisión del Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India (AITIGA). Indicó que actualmente más de 400 inversionistas indios operan en Vietnam y expresó su deseo de que el país continúe facilitando las condiciones para estos inversores. Asimismo, alentó a las empresas vietnamitas a invertir más en la India.



To Lam expresó su deseo de que la presidenta Droupadi Murmu instruya a las agencias competentes indias para aumentar la frecuencia de los vuelos directos hacia la India y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para los productos vietnamitas exportados al mercado indio.



Ambas partes coincidieron en ampliar la cooperación en cultura, religión, intercambios entre pueblos y educación. La presidenta india se comprometió a continuar apoyando a Vietnam en el marco de la cooperación Mekong-Ganges, así como mediante los programas de becas de Cooperación Económica y Técnica de la India (ITEC) y otras becas educativas. También manifestó su deseo de que aumente el flujo turístico entre ambos países.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, los dos dirigentes acordaron seguir coordinándose estrechamente en foros multilaterales como las Naciones Unidas y la ASEAN.



Ambas partes reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como resolver las disputas por medios pacíficos y conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En esta ocasión, To Lam invitó a Droupadi Murmu a realizar una visita oficial a Vietnam en una fecha próxima. La presidenta india aceptó complacida la invitación.



Tras el encuentro, la presidenta Droupadi Murmu ofreció un banquete oficial en honor del secretario general y presidente To Lam y de la delegación vietnamita de alto nivel. El primer ministro Narendra Modi también asistió a la recepción./.