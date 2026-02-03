Vietnam y Kazajistán unen esfuerzos para construir un corredor de conectividad económico-financiera

Hanoi (VNA) – Durante su visita de trabajo a Astaná, el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, se reunió el 2 de febrero con el viceprimer ministro y ministro de Economía Nacional de Kazajistán, Serik Zhumangarin, para discutir medidas concretas con el fin de implementar el marco de Asociación Estratégica establecido durante la visita del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a se país en mayo del año pasado.





En el encuentro entre el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, y el viceprimer ministro y ministro de Economía Nacional de Kazajistán, Serik Zhumangarin (Fuente: VNA)



Zhumangarin felicitó al To Lam por el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y expresó su confianza en que Vietnam alcanzará sus objetivos de desarrollo a largo plazo, consolidando aún más su posición internacional.



Nguyen Hoa Binh informó a la parte kazaja sobre los resultados del Congreso, las directrices de política exterior de Vietnam y las principales orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el futuro. En este contexto, destacó que Vietnam ha identificado el desarrollo de un centro financiero internacional como un nuevo motor para un crecimiento rápido y sostenible en la nueva era.



Después de tres décadas de relaciones positivas, ambas partes acordaron varias medidas para impulsar la cooperación bilateral. En el ámbito comercial, se acordó la creación de un Consejo Empresarial Vietnam-Kazajistán en 2026, además de trabajar para aumentar el volumen del comercio bilateral.



Kazajistán planea ampliar las exportaciones a Vietnam de productos en los que tiene ventajas competitivas, como harina, carne de res y aceite de cocina, además de los envíos de trigo ya programados para 2025.



Zhumangarin subrayó que Kazajistán está dispuesto a servir como una "puerta de entrada" para que Vietnam acceda a los mercados de Asia Central y Europa, y manifestó su deseo de que Vietnam ocupe la misma posición para Astaná hacia el Sudeste Asiático.

Añadió que Kazajistán tiene planes de abrir un consulado en Ciudad Ho Chi Minh y organizar la Semana Cultural de Kazajistán en Vietnam, como parte de las próximas actividades de cooperación bilateral. La parte kazaja también reiteró su agradecimiento a Vietnam por su apoyo en foros multilaterales, y ambos países acordaron seguir respaldando las candidaturas de cada uno en organizaciones internacionales.



Nguyen Hoa Binh propuso intensificar los intercambios de alto nivel para fortalecer la base política que permita expandir la cooperación más allá de los sectores tradicionales hacia nuevos campos como la tecnología, la transición verde, la transformación digital y, en particular, la cooperación entre ambos centros financieros internacionales.



En cuanto a la conectividad financiera, Nguyen Hoa Binh recalcó la esperanza de que Kazajistán promueva los vínculos entre los organismos reguladores, las bolsas de valores, los emisores y los inversores de ambos países.



Zhumangarin acogió con satisfacción el plan de Vietnam para establecer un centro financiero internacional y mencionó la disposición de Kazajistán para facilitar la cooperación entre el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC) y el futuro centro financiero de Vietnam, así como para compartir su experiencia en el desarrollo de dicho centro.



Ese mismo día, el viceprimer ministro vietnamita visitó el AIFC, donde recibió información sobre su estructura y funcionamiento. Binh acentuó su deseo de fortalecer las conexiones entre el AIFC y el centro financiero internacional de Vietnam, lo que contribuiría a la creación de un corredor financiero interregional, dada la similitud en los modelos y estructuras operativas de ambos.



También el 2 de febrero, se reunió con Nurlan Zhakupov, director ejecutivo del Fondo Nacional de Riqueza de Kazajistán, Samruk-Kazyna, para promover aún más los lazos con la comunidad empresarial, especialmente en áreas con gran potencial de cooperación.



El vicepremier vietnamita propuso que Samruk-Kazyna colaborara en el desarrollo de cadenas de valor y en el fortalecimiento de la conectividad económico-financiera entre ambos países y con los mercados globales. Este esfuerzo, afirmó, impulsará la inversión y la cooperación empresarial en el futuro.



Además, sugirió que las empresas bajo la gestión del fondo exploraran oportunidades de inversión en Vietnam, especialmente en el centro financiero internacional y en sectores con gran potencial como la energía, la minería y las telecomunicaciones./.