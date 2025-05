Vietnam y Kazajistán se preparan para una nueva era de cooperación

Astaná (VNA) - La próxima visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Kazajistán impulsará las relaciones bilaterales a nuevas alturas, profundizando la confianza política y promoviendo la cooperación integral y sustancial entre ambas naciones.





La embajadora de Vietnam en Kazajistán, Pham Thai Nhu Mai (Foto: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias con motivo del acontecimiento, la embajadora de Hanoi en Astaná, Pham Thai Nhu Mai, destacó que esta histórica visita marca la primera de un líder partidista vietnamita a Kazajistán y representa el intercambio de delegaciones de más alto nivel desde el establecimiento de los lazos diplomáticos en 1992.Según la diplomática, las relaciones bilaterales están destinadas a alcanzar un nuevo nivel, alineado con los intereses compartidos y las prioridades de desarrollo de ambos países.En los últimos años se ha observado un progreso notable en la cooperación entre Vietnam y Kazajistán. El volumen comercial bilateral casi se duplicó, pasando de más de 400 millones de dólares en 2022 a casi mil millones de dólares en 2023-2024.En materia de inversión, el Grupo Sovico de Vietnam ha logrado importantes avances con la adquisición prevista de la aerolínea kazaja Qazaq Air. Se espera que esta operación abra nuevas rutas aéreas entre Vietnam, Asia Central y Europa, con miras a mejorar la conectividad regional. Varias empresas vietnamitas también están explorando activamente oportunidades de inversión en Kazajistán en los sectores de petróleo y gas, bienes raíces, alimentación y turismo.En octubre de 2022, la aerolínea vietnamita Vietjet Air inauguró el primer vuelo directo entre Almatý y la ciudad de Cam Ranh, sentando las bases para un mayor intercambio turístico y comercial. Desde entonces, el país centroasiático se ha convertido en un mercado turístico en crecimiento para Vietnam, con llegadas que alcanzan aproximadamente las 150 mil personas al año. Los vuelos desde Kazajistán operan actualmente con una frecuencia de 33 vuelos semanales y prestan servicios a los principales destinos vietnamitas, como Nha Trang, Phu Quoc y Da Nang. Las proyecciones indican que el número de turistas kazajos al país indochino podría superar los 300 mil al año en un futuro próximo.Ambos países ratificaron recientemente un acuerdo bilateral de exención de visado, que permite la entrada sin visado durante 30 días a los ciudadanos de ambas naciones, lo cual promete impulsar aún más el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.Las alianzas locales han prosperado, con el establecimiento del hermanamiento entre Ciudad Ho Chi Minh y Astaná y Almatý, y la firma de nuevos acuerdos en 2024 entre Da Nang y Aktau, y entre la provincia de Bac Ninh y Kazajistán Oriental.De cara al futuro, se espera que ambas partes pongan en marcha nuevos mecanismos de cooperación entre ministerios, sectores y localidades, centrándose en una colaboración práctica y orientada a resultados.A criterio de la embajadora, si la visita a Vietnam del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, en 2023 impulsó considerablemente las relaciones bilaterales, el periplo del secretario general To Lam será fundamental para profundizar y ampliar la alianza entre ambas naciones.Durante la visita, se prevé que ambas partes firmen varios acuerdos bilaterales clave que abarcan la defensa, seguridad, asuntos judiciales, conectividad comercial y de inversión, finanzas, ciencia y tecnología, transformación digital, energía y minería, cultura, deportes, turismo, así como cooperación pueblo a pueblo y a nivel local.Estos sectores de cooperación se alinean estrechamente con las agendas de desarrollo socioeconómico de ambos países, en particular en la adaptación a los desafíos económicos globales y la mejora de la competitividad para el desarrollo sostenible, evaluó Nhu Mai.Mientras Vietnam y Kazajstán se preparan para entrar en una nueva fase de cooperación integral, la visita del secretario general To Lam está destinada a trazar un rumbo hacia vínculos más estrechos en los campos tradicionales y emergentes, sentando una base sólida para una asociación a largo plazo./.