Vietnam y Kazajistán impulsan relaciones en IPU-152

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, mantiene una reunión con Yerlan Koshanov, presidente del Mazhilis. Foto: Doan Tan – VNA

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a los órganos legislativos de su país y Kazajistán a desempeñar un papel más activo en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y en la facilitación de una cooperación empresarial más amplia entre ambas partes.

Thanh Man sostuvo una reunión con Yerlan Koshanov, presidente del Mazhilis —la cámara baja del Parlamento de Kazajistán—, celebrada en Estambul, Turquía, el 16 de abril (hora local).

El encuentro tuvo lugar en el marco del viaje del dirigente vietnamita a Turquía para asistir a la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) y llevar a cabo actividades bilaterales.

El presidente de la Asamblea Nacional felicitó a Kazajistán por sus recientes logros, incluidas las enmiendas constitucionales y las reformas institucionales destinadas a mejorar la eficacia parlamentaria, y afirmó que Vietnam considera a Kazajistán un socio importante en Asia Central, al tiempo que valora su creciente papel y posición en la escena internacional.

Subrayó que la amistad tradicional entre ambos países, basada en la confianza y el respeto mutuos, se ha fortalecido y desarrollado de manera constante, incluida la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica durante la visita de Estado a Kazajistán del secretario general del Partido, To Lam, en mayo de 2025.

En cuanto a los vínculos legislativos, el dirigente exhortó a ambas asambleas nacionales a intensificar los intercambios de alto nivel, así como la interacción entre parlamentarios jóvenes y mujeres y entre sus comisiones, además de compartir experiencias en supervisión, elaboración de leyes y toma de decisiones sobre cuestiones nacionales clave.

También instó a reforzar el contacto, la consulta y la coordinación en foros parlamentarios regionales e internacionales. Vietnam, añadió, busca ampliar la cooperación en educación y formación, ciencia y tecnología, así como en cultura y turismo, con el fin de fortalecer los intercambios entre pueblos y la comprensión mutua.

Por su parte, el presidente del Mazhilis, Koshanov, felicitó al titular del órgano legislativo vietnamita por su elección como presidente de la XVI legislatura, y expresó su confianza en que liderará la institución en el cumplimiento de sus tareas, impulsará la diplomacia parlamentaria y elevará aún más las relaciones bilaterales.

Asimismo, transmitió las felicitaciones de los dirigentes y del pueblo de Kazajistán a los líderes del Partido, del Estado y al pueblo de Vietnam por la exitosa organización del XIV Congreso Nacional del Partido, que trazó orientaciones clave para el desarrollo, en particular el objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado y de altos ingresos, así como la elección de un equipo dirigente capaz de guiar al país hacia una nueva etapa de desarrollo.

Ambas partes valoraron positivamente los avances en las relaciones entre Vietnam y Kazajistán en los últimos años, especialmente tras las visitas e intercambios de alto nivel, que han fortalecido la confianza política y abierto nuevas oportunidades de cooperación, en particular en el turismo, un ámbito con gran potencial.

Coincidieron en intensificar la coordinación en la labor legislativa y de supervisión para crear un marco jurídico favorable y garantizar la implementación eficaz de los compromisos alcanzados durante recientes visitas de alto nivel.

Las dos partes también acordaron continuar una estrecha coordinación en foros parlamentarios multilaterales, especialmente en la IPU, promoviendo el papel de los órganos legislativos en el impulso del multilateralismo y el respeto del derecho internacional, así como contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo a nivel regional y mundial.

En la ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam invitó al presidente del Mazhilis a realizar una visita oficial a Vietnam en un momento conveniente. El dirigente kazajo aceptó la invitación con agrado y, al mismo tiempo, extendió una invitación para que el líder vietnamita visite Kazajistán./.