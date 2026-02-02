Vietnam y Jordania fortalecen cooperación entre Oficinas parlamentarias

Hanoi (VNA) - El secretario general y jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Le Quang Manh, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el secretario general de la Cámara de Representantes de Jordania, Awwad A. O. Alghuwairi, con motivo de la visita oficial al país indochino del titular de ese órgano legislativo jordano, Mazen Turki El Qadi.

En la cita (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, Quang Manh mostró su satisfacción por la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Jordania.

Enfatizó que esta reunión constituye una ocasión importante para intercambiar orientaciones y definir ámbitos con potencial de cooperación entre las dos Oficinas parlamentarias en el futuro.

Por su parte, al manifestar su satisfacción por los resultados positivos de las conversaciones entre los líderes parlamentarios de ambos países, Awwad A. O. Alghuwairi expresó su deseo de que, en el próximo período, las dos partes continúen coordinándose estrechamente para asesorar y apoyar de manera eficaz la implementación del mencionado Acuerdo de Cooperación, garantizando resultados concretos y sustantivos.

Coincidiendo con la parte jordana, Quang Manh propuso intensificar la coordinación en las labores de asesoramiento y apoyo a las actividades de los órganos legislativos de ambos países, especialmente en la preparación y organización eficiente de las visitas e intercambios de delegaciones de alto nivel y delegaciones especializadas.

Ambas partes acordaron fortalecer el intercambio de delegaciones entre los órganos de apoyo y asesoramiento parlamentario; compartir experiencias en la formación y desarrollo de cuadros y funcionarios que respondan a las exigencias de las tareas políticas asignadas; y reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros internacionales, incluida la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos (ASGP).

Awwad A. O. Alghuwairi subrayó que el fortalecimiento del intercambio de delegaciones y la mejora de la eficacia del trabajo de asesoramiento y apoyo contribuirán de manera significativa a impulsar aún más la cooperación entre el Parlamento de Vietnam y la Cámara de Representantes de Jordania en el futuro./.