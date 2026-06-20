Vietnam y Japón refuerzan cooperación para proteger la propiedad intelectual

Hanoi (VNA) - Vietnam y Japón acordaron profundizar su cooperación en la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como en la lucha contra la falsificación y la defensa de los consumidores, mediante una coordinación más estrecha entre las autoridades competentes, las empresas y las plataformas de comercio electrónico.

El compromiso fue reafirmado durante una reunión de trabajo celebrada hoy entre el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Oficina de Patentes de Japón (JPO), en la que ambas partes evaluaron los resultados de los programas conjuntos implementados en los últimos años.

Durante el encuentro, revisaron la ejecución del Memorando de Entendimiento firmado en 2021 entre la JPO y la entonces Dirección General de Gestión del Mercado, actualmente integrada en el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno. También analizaron los avances de los acuerdos suscritos con el Fondo Japonés para la Prevención de la Falsificación y la Protección de la Propiedad Intelectual (IIPPF) y con varias plataformas de comercio electrónico que operan en Vietnam.

El director del Departamento, Tran Huu Linh, destacó que el Gobierno vietnamita está impulsando de manera decidida medidas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual. En cumplimiento de las directrices del Primer Ministro, las fuerzas de gestión del mercado han lanzado una campaña nacional de inspección que, en poco más de un mes, permitió detectar y sancionar miles de infracciones.

Según explicó, esta ofensiva se mantendrá hasta finales de 2026 y estará acompañada de mejoras normativas destinadas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y frenar la circulación de productos falsificados y mercancías infractoras en el mercado.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la implementación del mecanismo de cooperación entre las autoridades, los titulares de derechos y las principales plataformas de comercio electrónico. Ante el creciente grado de sofisticación de las infracciones en el entorno digital, ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer canales de coordinación más eficaces que permitan actuar con rapidez y ampliar este modelo de colaboración a otros socios internacionales.

En este contexto, el procedimiento de notificación y retirada de productos sospechosos de vulnerar derechos de propiedad intelectual fue identificado como una herramienta clave para agilizar la detección y eliminación de contenidos ilícitos.

Tran Huu Linh informó que, en los últimos dos meses, las plataformas de comercio electrónico han retirado miles de productos con indicios de infringir derechos de propiedad intelectual y han sancionado alrededor de dos mil cuentas de vendedores infractores, incluidos numerosos casos relacionados con marcas japonesas.

Las infracciones no se limitan al ámbito digital. Durante las inspecciones realizadas en el mercado físico, las autoridades vietnamitas detectaron múltiples casos de productos falsificados o que vulneraban los derechos de propiedad intelectual de reconocidas marcas japonesas, entre ellas Honda, Yamaha y Panasonic, además de diversos componentes, repuestos y bienes de consumo.

A juicio de las autoridades, esta situación refleja la fuerte presencia y aceptación de las marcas japonesas en Vietnam, pero también evidencia la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control y el sector empresarial para garantizar un entorno comercial más transparente y proteger mejor a los consumidores.

Por su parte, el director de la JPO, Kasai Yasuyuki, valoró positivamente los resultados de la colaboración entre las autoridades vietnamitas y las empresas japonesas en materia de protección de la propiedad intelectual. Asimismo, elogió los esfuerzos realizados por el Gobierno vietnamita y las fuerzas de gestión del mercado durante la reciente campaña de inspección, al considerar que el elevado número de infracciones detectadas demuestra la firme determinación de Vietnam de consolidar un entorno empresarial transparente, seguro y respetuoso con los derechos de propiedad intelectual.

El funcionario japonés expresó además su interés en seguir recibiendo información actualizada sobre los resultados de estas acciones para compartirla con la comunidad empresarial japonesa y otros socios internacionales. También propuso organizar actividades conjuntas a comienzos de 2027 para difundir el modelo de cooperación Vietnam-Japón en la lucha contra la falsificación y la protección de la propiedad intelectual.

Tran Huu Linh respaldó la iniciativa y destacó que empresas japonesas como Honda Vietnam, Yamaha, Panasonic, UNIQLO y numerosos fabricantes de componentes y repuestos mantienen desde hace años una colaboración constante con las autoridades vietnamitas mediante el intercambio de información y el apoyo en la identificación de productos infractores.

Gracias a esta cooperación, añadió, se ha fortalecido la eficacia de las labores de inspección y sanción contra la falsificación y las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.

El funcionario subrayó que profundizar la colaboración con la JPO y la comunidad empresarial japonesa contribuirá no solo a proteger las marcas japonesas en Vietnam, sino también a fortalecer la confianza de los consumidores, mejorar la competitividad de las empresas y reforzar la credibilidad del mercado vietnamita en el contexto de la integración internacional.

Al término de la reunión, ambas partes acordaron continuar impulsando las iniciativas previstas en los memorandos de entendimiento vigentes, intensificar el intercambio de información, fortalecer las capacidades de aplicación de la ley y desarrollar nuevas acciones conjuntas para mejorar la lucha contra la falsificación y las infracciones de propiedad intelectual en los próximos años./.