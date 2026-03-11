Vietnam y Japón refuerzan cooperación

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, recibió hoy a Takebe Tsutomu, asesor especial de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, de visita de trabajo en el país.



Al intervenir en el encuentro, Minh Hung expresó su satisfacción por el desarrollo rápido, sustancial e integral de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Japón. Valoró la atención y dedicación de Takebe Tsutomu en la promoción de las relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones en los últimos años, especialmente en los campos del intercambio cultural, popular y local y la capacitación de recursos humanos.



Al felicitar al gobernante Partido Liberal Democrático de Japón por su victoria en las recientes elecciones a la Cámara de Representantes, expresó su esperanza que los líderes nipones visiten Vietnam en un futuro cercano.



También aplaudió el éxito del 11º Festival Vietnam-Japón organizado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh. El evento, enfatizó, contribuyó al fortalecimiento de la cooperación económica y cultural, los intercambios locales y los recursos humanos entre Ciudad Ho Chi Minh y Japón, en particular, así como la asociación estratégica integral entre los dos países, en general.



Al hablar sobre los objetivos de desarrollo centenarios de Vietnam, dijo que la creación de una base industrial y la formación de una fuerza laboral de alta calidad son condiciones cruciales para alcanzar con éxito esas metas.

Afirmó que Vietnam siempre considera a Japón uno de sus principales socios estratégicos, y quiere aprender de la experiencia y cooperar con el país del Sol Naciente en la formación de recursos humanos de alta calidad, así como promover la colaboración en materias de política, defensa, seguridad, economía, cultura, trabajo y asuntos locales. La colaboración se realiza sobre la base de garantizar los intereses de ambos países y contribuir a la paz, la estabilidad económica y el desarrollo en la región y el mundo, enfatizó.



A la vez, el visitante reiteró que Japón acompañará con Vietnam en el desarrollo de los recursos humanos para apoyar la industrialización, la modernización y los objetivos de desarrollo futuros, y también compartió actualizaciones sobre la reciente implementación del Proyecto de la Universidad Vietnam-Japón.



Aseveró que continuará brindar más aportes al desarrollo de la asociación estratégica integral entre los dos países en los próximos tiempos.



Minh Hung, al afirmar que los líderes vietnamitas siempre prestan gran atención a dicho proyecto, un simbólico de la cooperación entre las partes, sugirió que en el futuro, deban continuar coordinándose estrechamente para la inauguración de la construcción de esa obra en 2026, como contribución a la formación de recursos humanos de alta calidad y a la materialización de los objetivos de desarrollo del país indochino./.