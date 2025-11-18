Vietnam y Japón impulsan la cooperación en la transición hacia la energía limpia

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Embajada de Japón organizaron la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Iniciativa de Cooperación de la Comunidad Asiática para la Descarbonización (AZEC) y la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Plataforma para el Impulso de Proyectos (PAP).

El Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) intercambiaron las actas de cooperación. (Foto: VNA)

La reunión fue presidida la víspera por el viceministro vietnamita del Ministerio de Industria y Comercio Nguyen Hoang Long, y el embajador japonés, Ito Naoki, con la participación de representantes de diversas instituciones gubernamentales, empresas y organismos de investigación de ambos países.

Durante el encuentro, se discutieron las acciones clave para acelerar la transición energética en Vietnam, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

En este contexto, se presentó el "Grupo de Trabajo para el Impulso de AZEC/GX", una iniciativa en el marco de AZEC para promover la colaboración en el desarrollo del entorno de inversión y la capacitación de recursos humanos en el sector energético.

Asimismo, se dio a conocer la "Plataforma para el Impulso de Proyectos (PAP)", creada para agilizar la implementación de proyectos de energía limpia específicos.

En el marco de la cooperación bilateral, se identificaron 15 proyectos clave durante las negociaciones de alto nivel en abril de este año, de los cuales 6 fueron discutidos en detalle y seguirán siendo evaluados. En esta segunda reunión de PAP, se presentaron 9 proyectos para su consideración, que incluyen 2 del primer ciclo y 7 del segundo.

Un tema destacado en la sesión fue la presentación sobre el mercado eléctrico de Vietnam, realizada por el Instituto de Investigación Económica de Energía de Japón, y el intercambio de memorandos entre el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), con el fin de fortalecer la cooperación en la transición energética.

El viceministro Nguyen Hoang Long subrayó que la iniciativa AZEC es esencial para establecer mecanismos de cooperación eficientes. Las propuestas discutidas permitirán a las autoridades vietnamitas, especialmente a nivel local, entender mejor las expectativas de los inversores japoneses y ajustar las políticas energéticas conforme a los principios de la Resolución 70-NQ/TW sobre la seguridad energética nacional.

Por su parte, el embajador Ito Naoki destacó la importancia de ampliar el espacio de diálogo y de involucrar a todos los actores relevantes, lo cual es clave para mejorar la cooperación y crear un entorno de inversión más favorable para los proyectos conjuntos de energía limpia entre ambos países.

En la reunión también se presentó un análisis sobre los mecanismos de inversión en la producción de electricidad, especialmente en el contexto del aumento de la demanda energética global. Se destacó la necesidad de crear un entorno de inversión adecuado para asegurar el abastecimiento de electricidad, considerando la creciente participación de las energías renovables y la tendencia al alza de los precios de la electricidad.

De cara al futuro, se espera que las autoridades vietnamitas sigan avanzando en la formulación de políticas y mecanismos para facilitar la transición energética, con el objetivo de cumplir las metas de neutralidad de carbono para 2050./.