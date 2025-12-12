Vietnam y Japón impulsan cooperación en formación de recursos humanos

Hanoi, (VNA) – El miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el asesor especial de la Unión de Amistad Parlamentaria Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu, deliberaron hoy en Hanoi el fortalecimiento de la asociación estratégica integral binacional.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, (derecha) y el asesor especial de la Unión de Amistad Parlamentaria Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu. (Foto: VNA)



Al recibir a Takebe Tsutomu en la sede de la Cancillería, Hoai Trung expresó su satisfacción por el desarrollo rápido y sustancial de la relación de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón. Agradeció el afecto y la dedicación del asesor especial Takebe durante muchos años en la promoción de los vínculos bilaterales, particularmente en intercambios culturales, de pueblos, cooperación local y formación de recursos humanos.



Takebe Tsutomu, por su parte, agradeció la atención y el firme apoyo de los dirigentes vietnamitas para impulsar el progreso del proyecto de la Universidad de Vietnam-Japón (VJU), así como el interés personal del ministro Le Hoai Trung por las actividades de la institución.



Informó sobre los logros recientes de la VJU y compartió la visión de desarrollo de la universidad para el futuro. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar contribuyendo aún más al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.



Hoai Trung destacó el interés vietnamita para colaborar estrechamente con la parte nipona a fin de convertir a la VJU en una institución educativa líder en la región. Resaltó los avances positivos recientes del proyecto de construcción de la VJU, así como la visión y orientación de la universidad en la formación de recursos humanos para la transformación digital y verde, respondiendo a la demanda de mano de obra calificada para ambos países, especialmente en áreas estratégicas clave.



Solicitó a Takebe que promueva conexiones estables para la inserción laboral de los graduados de la VJU, apoye la mejora de la calidad de la formación y contribuya a crear el capital humano necesario que satisfaga las demandas de ambas naciones, enfocándose en áreas como semiconductores, transformación digital y transición verde./.