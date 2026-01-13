Vietnam y Japón estrechan la cooperación local

Vinh Long, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la provincia vietnamita de Vinh Long firmó recientemente un memorando de entendimiento de cooperación con el gobierno de la prefectura japonesa de Ehime.

El secretario del Comité del Partido de Vinh Long, Tran Van Lau, entrega un obsequio conmemorativo a Tokihiro Nakamura, gobernador de la prefectura de Ehime, Japón. (Foto: VNA)





Al intervenir la víspera en el acto de firma, el presidente del Comité Popular de Vinh Long, Tran Tri Quang, informó que la provincia posee actualmente muchas ventajas destacadas en los campos del desarrollo de infraestructura industrial, energía renovable, agricultura, cultura, turismo, educación y formación.



Además, las relaciones económicas entre Vinh Long y sus socios nipones se encuentran en constante expansión. Para 2025, se prevé que las exportaciones de la provincia al mercado japonés superen los 767 millones de dólares, mientras que las importaciones lleguen a los 241 millones de dólares.



Tran Tri Quang afirmó que, sobre la base de la cooperación previa entre Ehime y la antigua provincia de Ben Tre, las dos partes han logrado muchos resultados prácticos, especialmente en los campos de capacitación y envío de mano de obra, agricultura, promoción del comercio y la inversión e intercambios entre pueblos.



La firma de este acuerdo es de gran importancia, ya que se basa en los logros de la cooperación previa y abre una nueva fase de colaboración, en línea con la escala, el potencial y la orientación del desarrollo de la provincia de Vinh Long, reiteró.



El funcionario expresó su confianza en que sobre la base de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón establecida en 2023, y con la confianza y la buena voluntad entre las dos localidades, las relaciones de cooperación entre Vinh Long y Ehime continúen implementándose de una manera cada vez más profunda, sustantiva, profunda y efectiva.



El enfoque se centra en áreas en las que ambas partes tienen fortalezas y necesidades complementarias, sobre todo el desarrollo de recursos humanos, la agricultura de alta tecnología, el procesamiento y la logística, el turismo y el intercambio cultural, comentó.



Por su parte, el gobernador Tokihiro Nakamura de la prefectura de Ehime reiteró que el acontecimiento contribuirá a elevar los nexos entre las dos localidades, abriendo oportunidades para muchos proyectos de inversión y cooperación económica en Vinh Long en el futuro.



Vinh Long y Ehime acordaron promover el desarrollo económico mediante la construcción y el fortalecimiento de la cooperación económica sostenible.



Las partes se centrarán en los sectores de comercio, industria, inversión, tecnología y capacitación de recursos humanos para apoyar el desarrollo económico y mejorar el intercambio cultural entre localidades.



Al mismo tiempo, cooperarán en la organización de programas y actividades como intercambios empresariales, conferencias de conectividad comercial, seminarios de introducción de tecnología, reuniones temáticas y eventos similares para crear oportunidades de negocios beneficiosas.



Igualmente, fortalecerán la coordinación en la formación de recursos humanos; el envío y la recepción de trabajadores como aprendices calificados, con el fin de promover el desarrollo sostenible de la economía local./.