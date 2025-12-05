Vietnam y Japón celebran la primera Consulta Viceministerial de Relaciones Exteriores y de Defensa

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón llevaron a cabo hoy su primera Consulta Viceministerial de Relaciones Exteriores y de Defensa en Tokio, donde sostuvieron conversaciones francas y abiertas sobre las relaciones diplomáticas y de seguridad, así como sobre los acontecimientos regionales y globales en general.

Vietnam y Japón llevan a cabo en Tokio su primera Consulta Viceministerial de Relaciones Exteriores y de Defensa (Fuente: VNA)





La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Defensa Nacional, el coronel general Hoang Xuan Chien, y el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu. Por parte de Japón participaron el viceministro principal de Relaciones Exteriores, Namazu Hiroyuki, y el viceministro de Defensa para Asuntos Internacionales, Kano Koji.



Ambas partes confirmaron la elevación del mecanismo de diálogo de asociación estratégica a la primera Consulta Viceministerial “2+2”, reflejo del firme fortalecimiento de la confianza mutua en los lazos bilaterales.



Coincidieron en que las relaciones bilaterales se desarrollan de manera sólida, sustantiva y eficaz en pilares como la economía, la política, la defensa y la seguridad, la ciencia y la tecnología, los intercambios culturales y entre personas, así como la cooperación a nivel local, dos años después de elevar la relación a una Asociación Estratégica Integral. Existe un amplio consenso en ambos países y a todos los niveles para seguir promoviendo su amistad y cooperación.



Vietnam reafirmó que siempre considera a Japón uno de sus socios clave y de largo plazo, un acompañante en su nueva etapa de desarrollo, y apoya el papel activo y constructivo de Japón en los asuntos regionales y globales.



Japón, por su parte, reiteró que ve a Vietnam como un socio relevante para orientar sus políticas regionales.

Ambas partes acordaron cooperar estrechamente para materializar los acuerdos alcanzados por los líderes de alto nivel y profundizar la Asociación Estratégica Integral en diversas áreas alineadas con los intereses y capacidades de ambos países.



En materia de defensa y seguridad, destacaron los avances sostenidos de los últimos años, con una cooperación concreta en intercambio de delegaciones a todos los niveles, mecanismos regulares de diálogo, actividades de amistad, formación de personal, transferencia de equipos de defensa, búsqueda y rescate, medicina militar e intercambio de información.



Se comprometieron a seguir colaborando estrechamente para fortalecer este pilar esencial, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en cada país, la región y el mundo.



Ante la rápida y compleja evolución del contexto global y regional, coincidieron en la necesidad de seguir reforzando las consultas y compartiendo puntos de vista sobre asuntos regionales y globales, así como en foros multilaterales.



Subrayaron la importancia de mantener la centralidad de la ASEAN en la arquitectura regional y de promover la cooperación en temas de interés común.



Posteriormente, el ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, ofreció una recepción a Hoang Xuan Chien y Nguyen Minh Vu. En la ocasión, los ministerios de defensa de ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en búsqueda y rescate y una Carta de Intención sobre cooperación en capacitación.



Nguyen Minh Vu también sostuvo reuniones por separado con el director general de la Oficina Internacional del Partido Liberal Democrático de Japón, Yamaguchi Tsuyoshi; la presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, Obuchi Yuko; el subsecretario jefe del Gabinete, Ozaki Masanao; el asesor especial de la misma alianza parlamentaria, Takebe Tsutomu; y mantuvo conversaciones con el viceministro principal de Asuntos Exteriores, Namazu Hiroyuki./.