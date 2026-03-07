Vietnam y Japón amplían su cooperación multisectorial

Panorama del encuentro. Foto: Xuan Khu-VNA

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, recibió hoy en Ciudad Ho Chi Minh a Shimada Tomoaki, miembro de la Cámara de Representantes y viceministro de Relaciones Exteriores de Japón, quien se encuentra en una misión de trabajo para asistir a la inauguración del XI Festival Vietnam – Japón.



En el encuentro, Minh Vu aplaudió el desarrollo cada vez más sustancial y efectivo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, dando énfasis a su alto nivel de confianza política en todos los ámbitos. Destacó la importancia de continuar impulsando y profundizando aún más las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países en el contexto internacional y regional actual.



Al afirmar que Vietnam considera a Japón como uno de sus socios más importantes, un amigo sincero y confiable, el vicecanciller anfitrión indicó que ambos países se acompañan estrechamente en la consecución de los objetivos de desarrollo.



En esta ocasión, solicitó al Gobierno de Japón, incluido su Ministerio de Relaciones Exteriores, que continúe promoviendo el fortalecimiento de la confianza política mediante actividades de contacto e intercambio de delegaciones a todos los niveles; además de crear condiciones favorables para que ambas partes implementen con eficacia los pilares de colaboración, especialmente en política, diplomacia, defensa-seguridad, ciencia-tecnología, así como intercambio entre localidades y pueblo a pueblo.



Instó a ambas partes a ampliar la cooperación en áreas nuevas como la transformación digital y la transición verde, y a coordinarse estrechamente en los mecanismos multilaterales.



Urgió por potenciar la conexión empresarial para aprovechar la complementariedad de las dos economías, especialmente en las industrias de manufactura, alta tecnología e innovación.



Por su parte, Shimada Tomoaki valoró los logros de desarrollo de Vietnam y expresó su confianza en que los líderes y el pueblo del país indochino continuarán obteniendo resultados importantes en su proceso de desarrollo y cumplimiento de metas de crecimiento en esta nueva etapa.



Coincidiendo con las propuestas del anfitrión, Tomoaki sostuvo que Japón considera a Vietnam como uno de los socios prioritarios en su política exterior en la región de Asia-Pacífico.



El visitante enfatizó que Tokio desea y está dispuesto a colaborar estrechamente con Hanoi para materializar y profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral en todos los sectores.



Para ello, sugirió continuar implementando eficazmente los mecanismos de cooperación existentes entre los dos países y entre los dos Ministerios de Relaciones Exteriores. Además, abogó por coordinar estrechamente en asuntos regionales e internacionales, incluida la organización de la Cumbre de APEC 2027 en Vietnam, en aras de coadyuvar a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región y el mundo./.