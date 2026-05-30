Vietnam y Guangxi refuerzan cooperación en comercio, infraestructura y tecnología

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, y Lu Xinning, vicepresidenta del Gobierno Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China. Foto: VNA

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, recibió hoy en Hanoi a Lu Xinning, vicepresidenta del Gobierno Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China.



Durante el encuentro, ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y China, destacando especialmente los avances en los intercambios y la cooperación entre las localidades vietnamitas y Guangxi.



Según los datos presentados, el comercio entre Vietnam y Guangxi alcanzó en 2025 los 45,8 mil millones de dólares, un aumento del 5,3% respecto al año anterior, representando el 38% del comercio exterior total de Guangxi. Vietnam ha mantenido durante 27 años consecutivos su posición como mayor socio comercial de la región autónoma.



Las dos partes también destacaron los progresos registrados en la conectividad del transporte, la apertura y modernización de pasos fronterizos y la cooperación en ciencia y tecnología.



Con el objetivo de concretar los resultados alcanzados durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China en abril de 2026, Minh Vu propuso fortalecer los mecanismos de cooperación existentes, ampliar el intercambio de experiencias en desarrollo socioeconómico y gestión local, y liderar la implementación de los consensos alcanzados sobre una conexión económica más profunda entre ambos países.



El viceministro vietnamita pidió acelerar los proyectos de conectividad, especialmente las líneas ferroviarias de ancho estándar Lang Son-Hanoi y Mong Cai-Ha Long-Hai Phong. Asimismo, propuso impulsar proyectos piloto de pasos fronterizos inteligentes y zonas de cooperación económica transfronteriza.



También abogó por reforzar las actividades de promoción comercial y de inversión, facilitar el acceso de productos agrícolas, forestales y pesqueros vietnamitas al mercado chino y aprovechar mejor el potencial turístico compartido.



El viceministro vietnamita valoró además el interés de Guangxi en ampliar la cooperación con Vietnam en áreas de ciencia y tecnología, especialmente en inteligencia artificial, agricultura verde, energías limpias y renovables, procesamiento de alta tecnología y desarrollo sostenible.



Asimismo, destacó la importancia de aplicar eficazmente los tres documentos jurídicos sobre la frontera terrestre entre ambos países y continuar construyendo una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



Por su parte, Lu Xinning expresó su respaldo a las propuestas vietnamitas y afirmó que Guangxi concede una importancia especial a la cooperación con los ministerios, organismos y localidades de Vietnam.



La dirigente china manifestó su deseo de profundizar la cooperación práctica en áreas como infraestructura ferroviaria, vial y marítima, comercio sostenible, alta tecnología e inteligencia artificial.



Asimismo, señaló que Guangxi está dispuesta a aumentar las importaciones de productos agrícolas y pesqueros vietnamitas, coordinar la modernización de los pasos fronterizos, facilitar los procedimientos aduaneros y fomentar tanto el turismo transfronterizo como los intercambios entre las localidades de ambos lados de la frontera./.