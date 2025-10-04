Vietnam y Grecia vigorizan colaboración parlamentaria

Atenas (VNA) - Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Duc Hai encabezó una delegación parlamentaria de alto nivel en una visita oficial a Grecia, invitado por el primer vicepresidente del Parlamento griego, Ioannis Plakiotakis.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Duc Hai, se reúne con el vicepresidente de Grecia, Kostantinos Chatzidakis. Foto: VNA

Esta fue la primera visita de un líder parlamentario vietnamita al país mediterráneo en más de una década y se realizó en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones (1975-2025), reafirmando la amistad tradicional existente.

El 30 de septiembre, durante la reunión en la sede del Parlamento griego, Duc Hai expresó su profundo agradecimiento por la cálida recepción y destacó la importancia histórica de la visita.

Reconoció el valioso apoyo que Grecia brindó a Vietnam durante su lucha por la independencia, incluyendo la destacada contribución del héroe Kostas Sarantidis, cuyo nombre vietnamita es Nguyen Van Lap.

Asimismo, valoró la ayuda griega durante la pandemia de la COVID-19, con la donación de 250 mil dosis de vacunas al país sudesteasiático.

Ambas partes discutieron oportunidades de colaboración en áreas como el trabajo, energías renovables, transformación digital, tecnología financiera y transporte marítimo.

Se acordó intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel y fortalecer la coordinación en foros parlamentarios internacionales como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asociación Parlamentaria Asia–Europa (ASEP) y la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF).

Además, el vicepresidente parlamentario vietnaita propuso estudiar la firma de un acuerdo de cooperación parlamentaria para establecer un mecanismo permanente que facilite una colaboración efectiva y sostenible.

Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento griego, Ioannis Plakiotakis, elogió los logros socioeconómicos de Vietnam y destacó que Hanoi es un socio estratégico prioritario para Atenas en el Sudeste Asiático.

Manifestó su voluntad de ampliar la cooperación tanto a nivel parlamentario como gubernamental, resaltando el potencial de desarrollo tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA).

El 1 de octubre, Nguyen Duc Hai sostuvo un encuentro con el vicepresidente griego, Kostantinos Chatzidakis. Ambos líderes expresaron su confianza en que la visita fortalecerá la cooperación bilateral en diversos sectores, así como la colaboración multilateral en organismos como Naciones Unidas y el marco de cooperación Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)-Unión Europea (UE).

El subjefe de Estado griego resaltó el papel de Vietnam como puente estratégico en el Sudeste Asiático y se comprometió a apoyar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), para facilitar las inversiones y negocios.

También subrayó el potencial de colaboración en infraestructura, energías limpias y en la exportación de productos agrícolas de alta calidad desde Grecia hacia Vietnam.

Se acordó además intensificar el intercambio de delegaciones y coordinar actividades culturales, preservación del patrimonio y cooperación en ciberseguridad, incluyendo la ceremonia de apertura de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, prevista en Hanoi para finales de octubre de 2025.

El 2 de octubre, el dirigente vietnamita se reunió con Dimitrios Koutsoumpa, secretario general del Partido Comunista de Grecia (KKE). Ambas partes reafirmaron su estrecha relación, expresando su deseo de profundizar la cooperación política, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo en foros multilaterales.

Koutsoumpa transmitió sus condolencias por los daños causados por el tifón Bualoi en Vietnam y reafirmó el compromiso de su fuerza partidista en fortalecer la amistad entre ambos pueblos.

El 3 de octubre, Duc Hai visitó la Embajada de Vietnam en Grecia y se reunió con representantes de la comunidad vietnamita residente en este país.

Reconoció el esfuerzo de la Embajada, encabezada por la embajadora Pham Thi Thu Huong, en la protección de los coterráneos, la promoción de las relaciones diplomáticas y la difusión de la cultura vietnamita.

Resaltó la importancia de la comunidad vietnamita para preservar la identidad cultural y servir como puente de amistad bilateral, recogiendo sus propuestas y comprometiéndose a trasladarlas a las autoridades competentes para brindar apoyo.

Durante su visita, participó en la ceremonia de lanzamiento del primer volumen del libro “Selección de escritos del Presidente Ho Chi Minh (1920 - 1960)”, traducido al griego, fortaleciendo así el intercambio cultural entre ambos países.

Además, el dirigente visitante sostuvo encuentros con Sotiria Ntouni, presidenta del Tribunal de Cuentas de Grecia; con el cónsul honorario de Vietnam en Piraeus, Gavriil Petridis; y con el Grupo de Amistad Parlamentaria Grecia-Vietnam.

Visitó la sede del Parlamento griego y varios sitios culturales reconocidos por la UNESCO, donde intercambió sobre métodos para la conservación y promoción del patrimonio histórico./.