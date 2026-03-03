Vietnam y Grecia buscan profundizar lazos parlamentarios y económicos

Hanoi (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Duc Hai, sostuvo una conversación con el vicepresidente primero del Parlamento de Grecia, Ioannis Plakiotakis, quien se encuentra actualmente de visita oficial en la nación indochina.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Duc Hai, y el vicepresidente primero del Parlamento de Grecia, Ioannis Plakiotakis. (Fuente: daibieunhandan.vn)

En la reunión efectuada el 2 de marzo en Hanoi, Duc Hai confió en que la visita contribuirá a promover y profundizar aún más la cooperación entre ambos parlamentos y países en el próximo tiempo.

Enfatizó que Vietnam y Grecia, a pesar de la distancia geográfica, comparten muchas similitudes como la historia gloriosa, la cultura milenaria y la posición estratégica en los Balcanes y el Sudeste Asiático.

Al expresar su agradecimiento al afecto y el apoyo del pueblo griego a Vietnam en la causa de la independencia nacional, el dirigente vietnamita destacó que ambas partes deben incrementar su cooperación con el fin de sentar las bases para el desarrollo cada vez más fructífero y práctico entre ambos países en el futuro próximo.

Al informar sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y las orientaciones estratégicas para el próximo tiempo, Duc Hai enfatizó que dichas directrices están en línea con la orientación de cooperación entre Vietnam y Grecia; al mismo tiempo, subrayó la política constante de Vietnam de aplicar una política exterior independiente, de autodeterminación, multilateral, diversificada y de profunda integración internacional.

Resaltó el compromiso de Vietnam de cooperar estrechamente con la Unión Europea (UE), expresando su esperanza de que Grecia continúe apoyando y participando activamente en este proceso.

Señaló que 21 de los 27 Estados miembros de la UE han ratificado el Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) e instó a Grecia a apoyar los esfuerzos para acelerar la ratificación por parte de los miembros restantes para que el acuerdo pueda entrar en vigor pronto.

También instó a Grecia a alzar su voz en la UE a favor de la pronta eliminación de la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones vietnamitas de productos del mar relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Exigió que ambas partes intensifiquen la promoción del comercio y la inversión; amplíen la cooperación en áreas con potencial; exploren nuevas vías de cooperación, como la laboral y la farmacéutica; y consideren la posibilidad de establecer rutas aéreas directas entre Vietnam y Grecia.

Asimismo, solicitó un apoyo continuo a la comunidad vietnamita en Grecia para ayudarla a estabilizar sus vidas, prosperar y promover aún más su papel como puente de amistad, contribuyendo así a las relaciones bilaterales.

Recomendó que ambas partes mantengan una estrecha coordinación y apoyo mutuo en foros parlamentarios multilaterales, como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP).

También manifestó su esperanza de que Grecia continúe apoyando la postura de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Vietnam sobre la cuestión del Mar del Este, incluyendo garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo en la región, y resolver las disputas mediante medidas pacíficas de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982.

Por su parte, Ioannis Plakiotakis describió a Vietnam como uno de los socios más importantes de Grecia en el Sudeste Asiático y afirmó el deseo de Grecia de promover una cooperación integral a través de canales parlamentarios y gubernamentales, contribuyendo a elevar la relación entre ambos países.

Mostrando satisfacción por los resultados positivos de la cooperación entre Vietnam y Grecia en diversos ámbitos, como el comercio y la inversión, el sector marítimo y la construcción naval, así como el turismo y la cultura, elogió los logros económicos y la estrategia de diversificación de Vietnam.

Señaló que aún existe un amplio margen y potencial para seguir ampliando la cooperación bilateral, y destacó que uno de los instrumentos clave para promover lazos más fuertes, especialmente en el ámbito comercial, es la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA).

El funcionario griego reiteró su deseo de que ambas partes fortalezcan la cooperación en áreas con potencial como infraestructura, capacitación de recursos humanos y logística. También expresó su convicción de que una mayor participación parlamentaria sentaría una base sólida para profundizar y mejorar la eficacia de las relaciones bilaterales./.